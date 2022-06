Miért éri meg az egészségbiztosítás?

Az állami egészségügyben előfordulhat, hogy bonyolult az ügyintézés, és sokat kell várnunk a vizsgálatra. A magánegészségügy jó alternatívát kínál, de nem mindenki engedheti meg magának ezt az opciót. A helyzet sok esetben azt eredményezi, hogy az emberek egyáltalán nem fordulnak orvoshoz és csak akkor jutnak el szakemberhez, amikor már nagy a baj. Jellemző az is – különösen a fiatalabb korosztálynál –, hogy a tüneteikre az interneten keresnek válaszokat. És ezzel nincs is gond, ha hiteles forrásból tájékozódnak, illetve figyelembe veszik, hogy ez nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot.

Az egészségmegőrzés rendkívül fontos, hiszen sokkal könnyebb és olcsóbb a megelőzés, mintha egy már kialakult betegséggel kellene megküzdenünk. Az egészségmegőrzésnek rengeteg lehetséges módja van. Ezek közül fontos, hogy minél többet beépítsünk a mindennapokba. A mozgás például véd a különböző fizikai és lelki betegségek kialakulása ellen, illetve az olyan káros szenvedélyek is megelőzhetők vele, mint például a dohányzás. Ezen kívül érdemes figyelmet fordítanunk az egészséges táplálkozás, a pihentető alvás vagy a támogató kapcsolatok jelenlétére is. Az egészségmegőrzés annyira komplex feladat, hogy még az elsőre lényegtelennek tűnő gondolataink is befolyásolják az eredményt. Kutatások szerint az optimizmus és az egészségmutatók között pozitív összefüggés áll fent, amely a személyek szubjektíven észlelt egészségi állapotára és az objektív, orvosok által felmért státuszra is vonatkozik.

Természetesen arról sem szabad elfelejtkeznünk, hogy milyen fontos a rendszeres orvosi vizsgálat. Ezalatt érthetjük a preventív szűréseket és a panaszok kivizsgálását is. Ha panaszok esetén azonnal orvoshoz fordulunk, akkor a betegségeinket időben felfedezik és a gyógyulás esélye sokkal nagyobb.

De vajon hogyan lehet gyorsan, olcsón és kényelmesen hozzáférni az egészségügyi szolgáltatásokhoz? Az egészségbiztosítás segítségével nem kell hatalmas összegeket elköltenünk ahhoz, hogy a magánorvost választhassuk.

Mire jó az egészségbiztosítás?

Az egészségbiztosítás egyik legnagyobb hozadéka az olcsóbb magánegészségügy. Ennek a biztosítási típusnak az előnyei közé tartozik, hogy lekerül a szervezés terhe a vállunkról. Ha betegség tüneteit észleljük magunkon, akkor az ellátásszervezőnek kell szólnunk. Ők keresnek egy hozzánk közel eső rendelőt és foglalnak helyettünk időpontot.

Egészségbiztosítással a magánegészségügy is olcsóbbá tehető. Fotó: Getty Images

Ismerünk olyan szakembert, akihez szívesen visszajárunk? Arra is van lehetőségünk, hogy szabadon megválasszuk az orvost. Előfordulhat, hogy ilyen esetben nekünk kell időpontot foglalni és a helyszínen rendezni a számlát, de a költségeinket utólagosan megtéríti a biztosító. Ha az orvosunk szerződésben áll a biztosítóval, akkor mindent elintéz helyettünk az ellátásszervező. A magánorvosi ellátásra a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás specializálódott, viszont ne felejtsük el, hogy az egészségbiztosítás nem csak erre jó.

Az összegtérítéses egészségbiztosítás pénzügyi segítséget nyújt, ha váratlan betegség vagy baleset ér minket. A felépülés testi és lelki szempontból különösen megterhelő, de ne felejtkezzünk el az anyagi szempontokról se. Ha betegszabadságra vagy táppénzre megyünk, akkor nem kapjuk meg a teljes fizetésünket. Ez azt jelenti, hogy a gyógyszerek és különböző kezelések miatt megnövekedett kiadásainkat egy lecsökkent bevételből kell állunk. Ha kötünk összegtérítéses egészségbiztosítást, akkor az előre meghatározott biztosítási esemény után fix, szabadon felhasználható összeget kapunk.

Az egészségbiztosítások speciális csoportját képezik a kritikus betegségek külföldi gyógykezelésére köthető egészségbiztosítások. Egy ilyen szerződés által a drága külföldi gyógykezelés is megfizethetővé válik, ha olyan súlyos betegségről van szó, mint a rák vagy a szív- és érrendszeri problémák.

Mennyibe kerül az egészségbiztosítás?

Az egészségbiztosítások díjai nagyon különbözőek lehetnek, amit a személyes jellemzőink, az igénybe vett szolgáltatások köre és a választott biztosító díjszabása is befolyásol. A biztosított személy életkora például nagyon fontos tényező. Ennek az az oka, hogy a különböző betegségek és balesetek idősebb korban nagyobb valószínűséggel következnek be.

A díjszabást befolyásolja az egészségügyi állapotunk is. A biztosítók általában kérdőívek segítségével mérik fel a káros szokásainkat, az egészségmegőrző magatartásainkat és a már diagnosztizált betegségeinket. Fontos, hogy a felmérés során őszinték legyünk, hiszen, ha később derül fény az igazságra, akkor a biztosító mentesül a fizetési kötelezettsége alól. Az sem mindegy, hogy milyen foglalkozást űzünk. Fizikai munkavégzés esetén magasabb biztosítási díjra kell számítanunk. Sőt, néhány munkakör – például a katona vagy a hegyimentő – kizárást jelent a biztostásból.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a biztosítási díjak nagyon sokfélék lehetnek. Ha idősebbek vagyunk, fizikai munkát végzünk és dohányzunk, vagy rendszeresen fogyasztunk nagyobb mennyiségű alkoholt, akkor magasabb biztosítási díjat kell megfizetnünk. Fontos az is, hogy a biztosítók csak az amatőr szintű sportolást támogatják: versenysportolók gyakran nem is köthetnek szerződést, vagy csak speciális ajánlatok közül válogathatnak.

A díjszabás szempontjából az sem mindegy, hogy az általunk kötött szerződés mennyire lett az igényeinkre szabva. Léteznek olyan opciók, amelyeken keresztül magunk válogathatjuk össze a szükséges elemeket. Ha ennél olcsóbb verzióra vágyunk, akkor választhatunk előre összeállított csomagok közül.

Persze a legtöbb embert a konkrét számok érdeklik, amikor az egészségbiztosítás díjairól tájékozódik. Íme!

A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás 8 és 35 ezer forint közötti havi díjért érhető el egy 30-as éveiben járó, egészséges személy számára. Az összegtérítéses egészségbiztosítás ennél olcsóbb, körülbelül havi 7 ezer forintért érhető el a fent említett 30 év körüli, egészséges személynek.

A kritikus betegségek külföldi gyógykezelésére köthető egészségbiztosításért évi 120-130 ezer forintos biztosítási díjat kell kifizetnünk felnőttként. Ha a gyermekeink számára is szeretnénk szerződést kötni, akkor erre évi 55 ezer forintos díjért van lehetőségünk. Idősebbek számára már drágább ez a biztosítási típus, nagyjából évi 230-240 ezer forintot kell kifizetni, ha a biztosított 65 év feletti.

Olcsóbb egészségbiztosításra van lehetőségünk, ha az egyéni szerződéskötés helyett a csoportos formát választjuk. Léteznek például csoportos családi egészségbiztosítások. Egy ilyen szerződésbe bevonhatjuk idősebb szüleinket és kiskorú gyermekeinket is. Így összeségében egy sokkal kedvezőbb biztosítást kapunk a külön-külön megkötött egyéni szerződésekkel összevetve.