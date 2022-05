Mit tehetünk, ha kiégtünk a főzésben?

Nemcsak a munkában lehet kiégni, hanem olyan hétköznapi feladatokban is, mint például a főzés. Ennek jele lehet a többi között, ha már nyűgnek érezzük, halogatjuk, vagy ha szinte fizikai rosszulléthez vezet a „mit főzzek ma?” kérdés. De az is árulkodó lehet, ha már nem szívesen lépünk be a konyhába sem, vagy ha megpróbáljuk másra hárítani ezt a feladatot, illetve inkább rendelünk valami ennivalót (a héten már sokadszor) - írja témával foglalkozó cikkében a Healthline.

A főzés lehet szívesen vállalt feladat, de nyűg is. Fotó: Getty Images

Mi vezethet konyhai kiégéshez?

A kutatók szerint akár 35 ezer döntést is meghozunk egy nap folyamán, amiből több mint kétszáz az ételekkel, étkezéssel lehet kapcsolatos: mit főzzünk, mikor lesz rá időnk, milyen alapanyagokból, mit kell beszerezni az ebédhez, vacsorához, és így tovább. Ez túl sok apró döntés rövid időn belül, amelyeket ráadásul egyfajta stresszhelyzetben kell meghoznunk. Ez úgynevezett döntési fáradtsághoz vezethet, ami a Healthline-nak nyilatkozó szakértő szerint stresszhelyzetben hozzájárulhat a kiégés érzéséhez.

Egy felmérés szerint az amerikaiak 32 százalékának okoz nehézséget az olyan alapvető döntések meghozatala, hogy mit viseljen vagy mit egyen. Ennek oka a pandémiával kapcsolatos stressz, amitől az emberek többsége sajnos nem szabadul könnyen.

Hogyan szerezzük vissza a lelkesedésünket?

Szerencsére a konyhai kiégés érzése ahogy jött, úgy le is győzhető. De mi segíthet, hogy újra nagyobb kedvvel álljunk neki a főzésnek?

Ha például napok óta semmi ebéd- vagy vacsoraötletünk nincs, hívjuk fel egy ismerősünket, szerettünket, vagy írjunk neki egy üzenetet, és kérjük meg, javasoljon egy egyszerű ételt, amit gyorsan össze lehet dobni, és finom is.

Csábító lehet az interneten elérhető receptek közül „gyorsan kinézni valamit”, de a szakemberek azt javasolják, ezek közül egy héten csak egyet-kettőt próbáljunk ki. Mert ha esetleg időigényesebb az elkészítésük, vagy az eredmény elmarad a várttól, akkor kevesebb csalódás érhet minket heti egy-két étellel, mint heti öttel.

Az is elképzelhető, hogy csak néhány új konyhai eszközre van szükségünk, hogy ismét kedvet kapjunk a főzéshez, hiszen ezek nemcsak motiválnak, hanem könnyebbé és gyorsabbá is tehetik a házimunkát. Nem kell feltétlen drága dolgokra gondolni, lehet, hogy egy új késkészlet vagy egy botmixer visszahozza az elveszett lelkesedést a főzés iránt.

Mindig jó ötlet, ha nem egyedül állunk neki a főzésnek, illetve az előkészületeknél is kapunk segítséget. Ha például meg tudunk kérni valakit a bevásárlásra, vagy el tudjuk intézni online, maga a főzés már kevesebb macerával járhat. Ha pedig áthívjuk egy barátunkat, és együtt főzünk, majd elfelezzük az ételt, mindketten jól járunk: bőven jut akár két-három napra való adag mindenkinek. És addig sem kell újra megkérdezni magunktól: „ma mit főzzek?”.