Meglepő dolog befolyásolhatja a teherbe esést

A lakókörnyezet az egyik legfontosabb szocializációs faktor, amely számos módon hatással lehet az életünkre. Befolyásolja többek között, hogy kikkel találkozunk, milyen hobbinak szentelünk időt, illetve hogyan éljük a mindennapjainkat. Egy frissen publikált, a Study Finds oldalán is közzétett tanulmány eredménye szerint a lakóhelyünk még az is befolyásolja, hogy lesz-e gyermekünk, vagy sem.

Nehezebben esnek teherbe a rossz környéken élők

Az Oregoni Állami Egyetem munkatársai szerint számos tanulmány vizsgálta már korábban azt, hogy a lakókörnyezet milyen hatással van a magzat fejlődésére, vagy a terhesség kimenetelére. Viszonylag kevés kutatás foglalkozott azonban azzal, hogy a fogantatásra milyen hatással van az, hogy a vizsgált személy pontosan hol lakik.

A tanulmány a termékenységi kezelések nélküli teherbe esés havi valószínűségét vizsgálta a jobb és rosszabb városrészekben. Ehhez összesen 6356 olyan 21 és 45 év közötti lakos adatait használták fel, akik 2013 és 2019 között próbálkoztak a gyermekvállalással. Nyolchetente egyszer online kérdőívet kellett kitölteniük, melynek segítségével a kutatók nyomon követték a párok nőtagjainak menstruációs ciklusát és az esetleges fogantatást. A kapott adatokat nem csak a lakcímükkel vetették össze, de a vizsgált személy társadalmi-gazdasági státuszát is megvizsgálták. A hatéves időszakban összesen 3725 terhességet jegyeztek fel.

A rosszabb környéken élő nőknél a teherbeesés is nehezebb. Fotó: Getty Images

Az egyik figyelemreméltó tendencia az volt, hogy a szegényebb negyedekben élőknél s terhesség is nehezebben valósult meg, mint a magasabb jövedelmű negyedek lakóinál. Az eredmények szerint a rosszabb hírű lakónegyedekben élő nők nagyjából 20 százalékkal kisebb eséllyel esnek teherbe, mint a középosztálybeli vagy jómódú területeken élők. Ez igaz volt azokra az egyébként jómódú és magasan képzett résztvevőkre is, akik többnyire rossz anyagi helyzetűek lakta területeken éltek. Vagyis a nélkülözés mellett már önmagában a lakhely is jelentősen befolyásolhatja a reproduktív egészséget a szakemberek szerint.

