Lassulhat az internet a koronavírus miatt

Az új koronavírus terjedésének megakadályozása és a munkatársak védelme érdekében egyre több munkáltató dönt az otthoni munkavégzés (home office) elrendelése mellett, ami a becslések szerint jelentős internetes forgalomnövekedést eredményezhet. A munkavállalók egyre nagyobb része használ virtuális magánhálózatokat (VPN), amelyek lehetővé teszik a vállalati infrastruktúra elérését, emellett a napi munkavégzés során a kollégákkal, partnerekkel való kapcsolattartásra sokan a különféle videokonferencia-megoldások (például Skype) mellett döntenek. Ezeken túl az oktatási intézmények egy része internetes közvetítés segítségével tart előadásokat és az otthon maradt diákok, felnőttek jelentős hányada használ ezekben a napokban online videojátékokat és streaming szolgáltatásokat.

A koronavírus elleni intézkedések nyomán megnövekedett az internetforgalom. Fotó: Getty Images

Az NKI azt írta: az ilyen nagy adatforgalmat igénylő szolgáltatások használata következtében az otthoni hálózatok akkora terhelést kaphatnak - különösen, ha egy háztartásban egyszerre többen is igénybe vesznek ilyeneket -, hogy feltételezhetően lassulások, esetleg kapcsolati problémák lesznek tapasztalhatóak. Az otthoni munkavégzés folyamatossága érdekében érdemes megfontolni az egyes szolgáltatások használatát, internetezés során a beállítások (például képfelbontás) módosítását, illetve érdemes alternatív web-hozzáférési lehetőségekkel (például mobilnet) számolni.

Az európai internetes hálózatok már jelentős forgalomnövekedést tapasztaltak, például a Telecom Italia vezérigazgatója, Luigi Gubitosi arról számolt be, hogy a vezetékes hálózat forgalma több mint 70 százalékkal növekedett, ami megszakított internetkapcsolatokat eredményezett.

NMHH: érdemes átgondolni az internethasználati szokásokat

Ahhoz, hogy az internethálózatot továbbra is jó minőségben érjék el a felhasználók, érdemes átgondolni a nethasználati szokásokat, különösen csúcsidőben - tanácsolja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a koronavírus-járvány idején. A hatóság közleménye szerint az elmúlt napok történései hatására sokkal intenzívebben kezdik használni a hazai kommunikációs hálózatokat az emberek, hiszen ezek lehetővé teszik, hogy otthonról tudjanak dolgozni, illetve tanulni. A nagy hazai mobilszolgáltatók jelentős kedvezményeket is adnak, ami tovább növeli a hálózati terhelést.

Magyarország nemzetközi szinten is kiváló mobil- és vezetékes hálózattal rendelkezik, és a szolgáltatók mindent megtesznek azért, hogy ki tudják elégíteni a jelentősen növekvő igényeket, amelyhez az NMHH minden támogatást megad. Ahhoz viszont, hogy a mobil- és vezetékes hálózatok a következő hetekben se legyenek túlterheltek, és hogy az internetes szolgáltatásokat továbbra is megfelelő minőségben érhessék el a felhasználók, az ügyfelek egyénileg is hozzá tudnak járulni felelős magatartásukkal.

Ennek érdekében azt tanácsolják, hogy ne csatolmányként küldjenek nagyméretű fájlokat, például videókat, prezentációkat, nagyfelbontású képeket, hanem azok felhőszolgáltatásokban lévő elérhetőségét adják meg. Csak kikerülhetetlen esetben töltsenek le vagy küldjenek nagyméretű csatolmányokat, adatfájlokat az internetről. Ha erre mindenképpen szükség van, ezt éjszaka vagy reggel tegyék, és használjanak tömörítést.

Csúcsidőben - napközben - minimalizálják a munkához vagy a tanuláshoz nem feltétlenül szükséges streamingalkalmazásokat, mint például a videomegosztók, online játékok használatát. Ha mégis elkerülhetetlen, hogy videót nézzenek, akkor használják a kisebb felbontású - SD-formátumot -, ez kis képernyőn még megfelelő minőséget ad. Videokonferenciák alatt, illetve a család, barátok közötti kapcsolattartásra használt alkalmazások, mint a Viber vagy a Skype igénybevételekor - ha ez lehetséges -, törekedjenek arra, hogy csak a hangfunkciót használják, és ha nem szükséges, a képet kapcsolják ki.

