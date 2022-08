Aki azt hiszi, hogy az allergia csak odakint támad parlagfű formájában, az valószínűleg sosem volt allergiás. Mi, a többiek viszont pontosan átérezzük a szemviszketős, tüsszögős, orrfolyós, fejszétrepedős állapotokat a saját lakásunkban. Neked mikor rosszabb? Reggel? Este? Egész nap? És légtisztítód van már?

Fellélegezhetnek az allergiások

A légtisztító tipikusan olyan termék, amit akkor értékelünk igazán, miután bekapcsoltuk és elkezdtük használni. Utána gyengéden átöleljük új családtagunkat, feltekerjük kedvenc Demjén számunkat és együtt lassúzva énekeljük, hogy „Hogyan tudnék élni nélküled?”. Nem túlzás. A Philips légtisztító sorozata már olyan csúcstechnológiával felszerelt, hogy a legnagyobb terekben is percek alatt képes kicserélni a levegőt. Mindezt egyetlen gombnyomásra, teljesen automatizáltan, különböző sebességszintekkel, csendes működéssel.

Az igazi csoda azonban a háromlépcsős szűrés. Az előszűrő a levegőből először felfogja a port, a haj- és szőrszálakat. A második lépcsőben a NanoProtect HEPA szűrő kiszűri az ultrafinom, mikron méretű részecskéket, ami azért különleges, mert ezen a standard HEPA szűrőnél 1000-szer kisebb részecskék is fennakadnak. Végül az aktív szénszűrő megköti a kellemetlen szagokat és a káros gázokat. Vagyis elmondhatjuk, hogy a Philips légtisztítók az allergének csaknem 100 százalékát eltávolítják. Így nem kell aggódnunk a pollenek, a poratkák, az állatszőr vagy a penészspórák miatt. A 4000i a Philips csúcsmodellje ebben a kategóriában. Egy ilyen gép 610 köbméter/óra mennyiségű levegőből tudja kivonni a részecskéket, és a beépített szenzor képes valós időben érzékelni a beltéri levegő szennyezettségét, méghozzá három kategóriára bontva: szálló por, káros gázok és beltéri allergének. A többi termék is inkább kapacitásban, mintsem funkciókban tud kevesebbet. Ezen kívül, ha párásítani is szeretnénk, megtehetjük egy 2-az-1-ben készülékkel is, ami a levegő tisztítása mellett automatikusan beállítja és szinten tartja a kívánt páratartalmat.

Ugye, mindenki tapasztalta már, amikor a napfényben láthatóvá válik a szálló por a lakásban? Kicsit ijesztő tud lenni, hogy minden lélegzetvétellel ezt a levegőt lélegezzük be. De mi van azokkal az 1 mikronnál kisebb (1 mikron = 1 ezred milliméter) méretű finom részecskékkel, aeroszolokkal, vírusokkal, amiket szabad szemmel nem is látunk? Jó hír, hogy a légtisztító „látja”, és ki is szűri. Nemcsak a csúcsmodell, hanem a Philips belépő szintű termékei is. Érdemes átgondolni, hogy a nappaliba, a hálószobába, a gyerekszobába, sőt a konyhába is mindig friss, folyamatosan megszűrt allergénmentes levegő kerüljön.