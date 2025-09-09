Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+15° +26°
Hidegfront

Tényleg pörgeti a villanyórát a túl sok hűtőmágnes? Szakértő válaszol

Illés Attila
Szerző Illés Attila

Meglepő tévhit terjed az interneten a hűtőmágnesek hatásaival kapcsolatban.

Sokan gyűjtenek az utazásaik során különböző hűtőmágneseket, melyekkel aztán beterítik otthon a hűtőszekrényt. Az interneten terjed egy olyan elmélet, amely szerint a túl sok mágnes felhalmozása a készülék áramfogyasztását is befolyásolhatja. De mennyi igaz ebből? A Meglepetés cikke oszlatta el a furcsa tévhitet.

Természetesen a hűtőszekrényen lévő mágneseknek normál körülmények között a legkisebb mértékben sem kellene befolyásolniuk az áramfogyasztást. Ezt nemcsak a szakértők, hanem maguk a hűtőszekrénygyártók is megerősítik. Azt írták, bár az elektromos áram valóban kölcsönhatásba léphet a mágneses mezőkkel, az általánosan használt hűtőmágnesek által generált kibocsátás olyan gyenge, hogy nincs hatással a készülék fogyasztására. Mágneses mezejük még az ajtón sem tud áthatolni.

hűtőmágnes
Meglepő tévhit terjed az interneten a hűtőmágnesek hatásaival kapcsolatban. Fotó: Getty Images

Egyetlen esetben képesek többletfogyasztást okozni a mágnesek, mégpedig abban a valószínűtlen helyzetben, ha nem lehet tőlük rendesen becsukni a hűtőszekrény ajtaját. Elméletileg lehetséges olyan mennyiségben feltenni hűtőre, hogy a súlyuk lehúzza az ajtót így az nem zár megfelelően - de ennek is igen kicsi a valószínűsége. Illetve érdemes vigyázni arra is hogy a mágnesek ne karcolják össze a hűtő ajtaját.

Ez is érdekelhet

Miért olyan népszerűek a hűtőmágnesek?

Hogy miért gyűjtik világszerte ezeket a mágneseket, arról a pszichológusoknak is vannak elméleteik. Szerintük a jelenség azon egyszerű emberi szükségleten alapul, hogy szeretünk emlékezni a boldog pillanatokra, szükségünk van a társadalmi és családi kötelékek fenntartására, vagy hogy kifejezzük önmagunkat és építsük identitásunkat. Ennek mindnek részei a hűtőmágnesek.

Kvíz: mennyit tudsz az ereidben folyó vérről? – Tedd próbára tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

hűtőszekrény áramfogyasztás hűtőmágnes

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +26 °C
Minimum: +15 °C

Egyre inkább csak északkeleten számíthatunk még további záporra, zivatarra, másutt több órára kisüt a nap, de késő délutántól nyugat, délnyugat felől növekszik a felhőzet, és a Dunántúl délnyugati felén eső, zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 15 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben hidegfronti hatás érvényesül, holnapra pedig már melegfrontot jósol az előrejelzés.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra