Tényleg pörgeti a villanyórát a túl sok hűtőmágnes? Szakértő válaszol

Sokan gyűjtenek az utazásaik során különböző hűtőmágneseket, melyekkel aztán beterítik otthon a hűtőszekrényt. Az interneten terjed egy olyan elmélet, amely szerint a túl sok mágnes felhalmozása a készülék áramfogyasztását is befolyásolhatja. De mennyi igaz ebből? A Meglepetés cikke oszlatta el a furcsa tévhitet.

Természetesen a hűtőszekrényen lévő mágneseknek normál körülmények között a legkisebb mértékben sem kellene befolyásolniuk az áramfogyasztást. Ezt nemcsak a szakértők, hanem maguk a hűtőszekrénygyártók is megerősítik. Azt írták, bár az elektromos áram valóban kölcsönhatásba léphet a mágneses mezőkkel, az általánosan használt hűtőmágnesek által generált kibocsátás olyan gyenge, hogy nincs hatással a készülék fogyasztására. Mágneses mezejük még az ajtón sem tud áthatolni.

Meglepő tévhit terjed az interneten a hűtőmágnesek hatásaival kapcsolatban. Fotó: Getty Images

Egyetlen esetben képesek többletfogyasztást okozni a mágnesek, mégpedig abban a valószínűtlen helyzetben, ha nem lehet tőlük rendesen becsukni a hűtőszekrény ajtaját. Elméletileg lehetséges olyan mennyiségben feltenni hűtőre, hogy a súlyuk lehúzza az ajtót így az nem zár megfelelően - de ennek is igen kicsi a valószínűsége. Illetve érdemes vigyázni arra is hogy a mágnesek ne karcolják össze a hűtő ajtaját.

Miért olyan népszerűek a hűtőmágnesek?

Hogy miért gyűjtik világszerte ezeket a mágneseket, arról a pszichológusoknak is vannak elméleteik. Szerintük a jelenség azon egyszerű emberi szükségleten alapul, hogy szeretünk emlékezni a boldog pillanatokra, szükségünk van a társadalmi és családi kötelékek fenntartására, vagy hogy kifejezzük önmagunkat és építsük identitásunkat. Ennek mindnek részei a hűtőmágnesek.