Hibák, amelyeket zuhanyzáskor követünk el

Arcmosás

Zuhanyzás közben arcot mosni kényelmes dolognak tűnik, viszont az arcbőrnek nem kifejezetten tesz jót, mivel a legtöbben melegebb vízzel zuhanyoznak annál, mint amivel érdemes arcot mosni. Ezen a részen a bőr érzékenyebb, így inkább langyos vízzel mossuk.

Elfogadott nézetnek számít, hogy naponta legalább egyszer be kell állni a zuhany alá. Tényleg fontos, hogy ilyen gyakran tisztálkodjunk? Az alábbi cikkünkből megtudhatja.

Nem mosunk lábat

A zuhanyzásnál érdemes a lábat is külön, alaposan megmosni, mivel az, hogy beállunk a vízsugár alá, nem jelenti automatikusan azt, hogy ez a rész is tiszta lesz, különös tekintettel a lábfejre. Itt sok kórokozó telepszik meg, így szenteljünk ennek a résznek is külön figyelmet.

Még egy olyan egyszerűnek tűnő tevékenység közben is követhetünk el hibákat, mint a zuhanyozás

Túl ritka "eszközcsere"

A szivacsok, luffák, kefék nem örök életűek, különösen, ha mindennap használjuk őket. Ha nem akarjuk, hogy kórokozók telepedjenek meg rajtuk, majd azok a bőrünkre kerüljenek, tartsuk ezeket az eszközöket olyan helyen, ahol teljesen meg tudnak száradni, és egy-két havonta cseréljük is le mindet. A gyakori csere egyébként a borotvák esetében a legfontosabb. Ezeket is 2-3 hetente érdemes váltani, és ezeknél is nagyon fontos, hogy olyan helyen legyenek, ahol meg tudnak száradni, különben penész fog rajtuk megtelepedni - nem annyi, hogy látványos legyen, de ahhoz pont elég, hogy egy apró vágáson keresztül a bőrbe jutva fertőzést okozzon.

A hidratálás kihagyása

Nemcsak fürdés, hanem zuhanyozás után is mindig érdemes testápolót használni, ha nem szeretnénk, hogy száraz legyen a bőrünk. Különösen akkor, ha szeretünk kifejezetten meleg, vagy forró vízzel zuhanyozni. A magas hőmérsékletű víz nagyon is szárítja a bőrt. Ráadásul zuhany után enyhén kitágulnak a pórusaink, ami azt jelenti, hogy a hidratáló sokkal jobban be is szívódik.

Forrás: brightside.me