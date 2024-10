Ezért ne igyál tejet antibiotikumkúra alatt

Antibiotikumokat bakteriális fertőzések ellen írnak fel az orvosok. Ezek vagy közvetlenül a baktériumokat pusztítják el, vagy meggátolják azok fejlődését, szaporodását. Legyen szó akár kapszulás, akár folyékony formában szedett antibiotikumokról, e szájon át szedett gyógyszerek a véráramba felszívódva tudják hatékonyan felvenni a harcot a kórokozókkal szemben. Éppen ebben rejlik a tejtermékek veszélye, beleértve a tejet, sajtokat vagy joghurtokat egyaránt, mert akadályt állíthatnak az antibiotikumok optimális felszívódása elé – írja a Live Science.

Antibiotikumkúra mellett érdemes lehet átmenetileg mellőzni a tejfogyasztást. Fotó: Getty Images

Egy 2019-ben publikált tanulmány például arra a következtetésre jutott, hogy a demeklociklin nevű antibiotikum felszívódása 83 százalékkal csökken, ha tejjel veszi be a beteg, nem pedig vízzel. Hasonlóképpen egy másik baktériumellenes hatóanyag, a ciprofloxacin véráramban mért szintje is 30-36 százalékkal alacsonyabban alakul egyidejű tejfogyasztás esetén. Egyéb tejtermékek kapcsán kevesebb kutatási adat áll rendelkezésre, de általában véve elmondható, hogy azok szintén ronthatják a gyógyszerek hatásfokát, még ha nem is feltétlenül olyan mértékben, mint egy pohár tej tenné.

A kalcium és a magnézium szerepe

De mégis mi az oka, hogy a tej nem kedvez az antibiotikumos kezelés sikerének? Nos, a Live Science-nek nyilatkozó Anastasiya Shor gyógyszerész professzor elmondása szerint a magyarázat a tej magas kalciumion- és magnéziumion-tartalmában rejlik. Ezek az ionok az antibiotikumokhoz kötődve vízben nem oldódó vegyületeket alkotnak. Ha pedig az antibiotikumok nem tudnak feloldódni a bélrendszer folyadéktartalmában, akkor a véráramba sem tudnak felszívódni. Magyarán a tápcsatornába kerülő kalcium- és magnéziumionok csapdába ejtik az antibiotikummolekulák tetemes részét, így azok nem is tudnak hasznosulni a szervezetben. Mindez az antibiotikumok két nagy csoportja esetében jelentkezik problémaként: a tetraciklinek és a fluorokinolonok esetében.

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az említett kölcsönhatást viszonylag könnyű elkerülni. Csupán arra kell figyelni, hogy az orvos által felírt antibiotikumot mindig vízzel vedd be, valamint tarts némi szünetet az étkezések és a gyógyszerszedés között. Ez általában véve két óra időeltérést jelent, tej- és tejtermékek fogyasztását követően viszont hat órát is érdemes lehet várni. Fontos továbbá elővigyázatosnak lenni egyéb olyan kalcium- és magnéziumforrásokkal is, mint például a gyomorsavlekötő gyógyszerek (antacidumok) vagy az étrend-kiegészítők.