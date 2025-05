NAV: fontos határidő közeleg

Erősen felhős vagy borult lesz az ég, de a déli és keleti tájakon szakadozottabb, vékonyabb lehet a felhőzet. Többfelé várható csapadék a délnyugatról északkelet felé tartó tömbökből: hazánk északnyugati felén inkább eső, zápor, míg a déli, délkeleti tájakon záporok, zivatarok - utóbbiak kialakulására délutántól számíthatunk, melyeket helyenként felhőszakadás is kísérhet. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, északkeleten és az Alpokalján helyenként megerősödik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északnyugati, északi felében 11 és 18, délebbre 19 és 24 fok között várható. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Néhány napig marad az esős, őszies idő, a hidegfront pedig az arra érzékenyeknél akár komoly panaszokat is kiválthat.