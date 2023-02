Humánmeteo: sokan lesznek rosszul szerdán

Szerdán kismértékben folytatódik a melegedés, amely sokaknál erős panaszokat okozhat. Az igénybevételt tetőzi, hogy sokfelé erős, viharos lesz a szél, ráadásul az éjszakai órákban egy gyenge melegfront is érezteti hatását. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint az egyéni érzékenységtől függően sokféle panasz léphet fel.

Nézze meg a meteogyógyász mai videós tanácsát: Tényleg az időjárás okozhatta a mostanában tapasztalt sok-sok panaszát? Az elmúlt hetekben valóban extrém humánmeteorológiai helyzetek uralkodtak. Miért szenvedte meg annyira a januárt? A nem túl biztató folytatásról is beszél a meteogyógyász, érdemes megtudni. (x)

Sokan lesznek rosszul

Szerdán akár intenzív melegfrontjellegű tünetek is jelentkezhetnek az érzékenyeknél. Az erős, helyenként viharos szél miatt azonban nem lehet felhőtlenül élvezni az enyhébb időt. A fejfájás, a migrén és a keringési panaszok országszerte jellemzőek lehetnek, de a gyulladások is fokozódhatnak.

A vérnyomásproblémákkal élők vérnyomás-ingadozással, rosszulléttel küzdhetnek majd ezen a napon. Ezenkívül csökken a teljesítőképességünk, és koncentrálási problémák léphetnek fel.

A fejfájás, a migrén és a keringési panaszok országszerte jellemzőek lehetnek. Fotó: Getty Images

Idegi feszültségre is készülni kell

Az erős, viharos szél miatt idegi feszültség is felléphet, ezért türelmetlenebbek és ingerlékenyebbek lehetünk a megszokottnál. Az arra hajlamosoknál alvásproblémák is felléphetnek. Ha mi is érintettek vagyunk, az elalvás előtt próbáljunk nyugodt körülményeket teremteni magunk körül, és este már ne végezzünk megerőltető tevékenységeket.

A szél sokfelé javít a levegő minőségén, azonban továbbra is lehetnek majd szennyezettebb tájak, főleg északkeleten. A nitrogén-oxidok és a PM10 mennyisége leginkább a forgalmasabb csomópontokban lépheti át az egészségügyi határértéket.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!