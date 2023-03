Humánmeteo: a reggeli órákban érződhet a fronthatás

Pénteken a reggeli és délelőtti órákban még kettősfronti hatás várható a Kárpát-medence területén, nyugaton ez mérsékeltebben jelentkezik. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a pár órás frontszünet nem lesz elegendő ahhoz, hogy a szervezet kipihenhesse magát.

Napközben még kevesebb csapadék hullik, és a nap is kisüt, sőt, tovább emelkedik a hőmérséklet, a hőérzet a kellemes tartományban alakul. Csak rövid, néhány órás lesz a frontszünet, ezért fejfájás, migrén jelentkezhet, legintenzívebben a frontra és a szélre érzékenyeknél, de akár akkor is, ha frontátvonulásokkor általában nem tapasztal markáns hatásokat.

Sokaknál fejfájás, migrén jelentkezhet a frontok hatására. Fotó: Getty Images

A gyakran változó légköri helyzet mindenkit megvisel, különösen a szívpanaszokkal élők és a keringési rendszer betegségeiben szenvedők számára nehéz ez az időszak. Az érintetteknél gyakori lehet a vérnyomás-ingadozás, emellett szédülés is felléphet. Kerüljük most a nehéz, zsíros ételeket, a puffasztó zöldségeket, illetve válasszuk a gyomrot kímélő, vitamindús fogásokat. Országszerte gyakran lesz erős a szél, ami az álmatlanságon kívül ingerültséget, a gyerekeknél figyelmetlenséget, nehezen kezelhetőséget is kiválthat.

Reggel még kellhet az esernyő, de napközben a szabadtéri programoknak kedvező időre van kilátás, habár a szél pár fokkal csökkentheti az érzett hőmérsékletet. Este újabb eső érkezik.

