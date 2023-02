A hirtelen jött hideg az izmokat is megterhelheti

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint folyamatos terhelés éri a szervezetünket, még a frontmentes idő ellenére is erősek lehetnek a tünetek. Szerdán front nem érkezik, ám ezeken a frontmentes napokon is erős humánmeteorológiai tüneteket lehet tapasztalni.

Ritka légköri helyzet alakult ki térségünkben, igen vegyes és összetett élettani hatásokkal, fontos, hogy tisztában legyünk vele. Rendkívül erős anticiklon uralkodik felettünk! Mivel jár ez, részletesen elmondja a meteogyógyász. (x)

A rendkívüli hideg okozhat tüneteket. Fotó: Getty Images

Fejfájás és izomgörcs is kínozhat

Most is nagy a napi hőingás, akár a 10-15 fokot is meghaladhatja, különösen a mélyebb völgyekben és a fagyzugos helyeken lesz ez jellemző. Akinek gyakran ingadozik a vérnyomása vagy görcsös fejfájással küzd, továbbra is erre számíthat. A nagyon hideg időben a hidegfrontéhoz hasonló tünetek léphetnek fel. Reggel helyenként keményebb fagyra (-10, -13 fokra) számíthatunk, ezért országszerte előfordulhatnak kopásos jellegű ízületi fájdalmak.

Fokozott érzékenység esetén izomgörcsöket is tapasztalhatsz, intenzívebben a leghidegebb órákban. A tél végi időszakban sem szabad megfeledkezni a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztásáról, ami lehet tiszta víz, de akár meleg leves vagy tea is.

