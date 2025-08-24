Orvosmeteo: szokatlanul hideg augusztusi napok várnak ránk

A következő időszakban a vasárnap lesz a leghűvösebb napunk; 23 fokos maximum hőmérséklettel. A hétfő hasonlóan alakul majd, de keddtől komoly felmelegedés következik. A hét legmelegebb napjai csütörtök és péntek lesznek – akár 37 fokos csúcshőmérséklettel.

Fotó: Getty Images

Vasárnapra virradóan egyre nagyobb területen kiderül az ég, de helyenként maradhatnak felhősebb körzetek. Ezeken a tájakon záporeső is előfordulhat a kiderul.hu portál szerint. Vasárnap nagyrészt napos, gomolyfelhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 19 és 24 fok között alakul.

A hétvégén fronthatásra már nem kell számítani, a lehűlés pedig mérsékli a pollenkoncentrációt. A jövő héten azonban visszatérnek a magas értékek. A légnyomás nem változik.