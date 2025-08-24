Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+9° +22°
Nincs front

Orvosmeteo: szokatlanul hideg augusztusi napok várnak ránk

K.Z.
Szerző K.Z.

Néhány hűvös nap után újra jön a kánikula.

A következő időszakban a vasárnap lesz a leghűvösebb napunk; 23 fokos maximum hőmérséklettel. A hétfő hasonlóan alakul majd, de keddtől komoly felmelegedés következik. A hét legmelegebb napjai csütörtök és péntek lesznek – akár 37 fokos csúcshőmérséklettel.

Fotó: Getty Images
Fotó: Getty Images

Vasárnapra virradóan egyre nagyobb területen kiderül az ég, de helyenként maradhatnak felhősebb körzetek. Ezeken a tájakon záporeső is előfordulhat a kiderul.hu portál szerint. Vasárnap nagyrészt napos, gomolyfelhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 19 és 24 fok között alakul.

Ez is érdekelhet

A hétvégén fronthatásra már nem kell számítani, a lehűlés pedig mérsékli a pollenkoncentrációt. A jövő héten azonban visszatérnek a magas értékek. A légnyomás nem változik.

Kvíz: ismered a szexuális úton terjedő betegségeket? – Fontos téma, teszteld a tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

időjárás orvosmeteorológia orvosmeteo

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +22 °C
Minimum: +9 °C

Nagyrészt napos, gomolyfelhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Késő estére 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A hétvégén fronthatásra már nem kell számítani, a lehűlés pedig mérsékli a pollenkoncentrációt.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra