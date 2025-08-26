Orvosmeteo: visszatér a hőség, a hét közepére 36 fok is lehet

A hideg hajnal után gyorsan felmelegszik ma az idő. A napsütést legfeljebb fátyol- és gomolyfelhők zavarhatják, csapadék nem valószínű. A délnyugati szél napközben megélénkül – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között alakul.

A felmelegedő időben a parlagfű pollenszórása is felerősödik. Fotó: Getty Images

Panaszokat okozhat a gyors melegedés

Az elmúlt napokat meghatározó frontátvonulás után ismét délnyugatira fordul az áramlás, ezzel szubtrópusi eredetű meleg érkezik a Kárpát-medence fölé. Fronthatás így nem várható, de a magasban zajló gyors melegedés az időjárás-változásokra különösen érzékenyek körében kellemetlen panaszokat okozhat. A többi között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomás-ingadozás, ingerlékenység is jelentkezhet. Ezenkívül a meleg visszatértével ismét egyre erőteljesebb a parlagfű pollenszórása, ezáltal az allergiások is tüneteik erősödésére számíthatnak.

Ami a folytatást illeti, szerdán napos, csapadékmentes időjárásra van kilátás. A déli, délnyugati szél ismét sokfelé megélénkülhet. A délutáni órákra 27-33 fok közé melegszik fel a levegő. Érdemi változás csütörtökre sem várható, ugyanakkor a nappali maximumok immár 30-36 fok körül alakulhatnak majd.