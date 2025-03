Orvosmeteo: hidegfront, hózápor és viharos szél nehezíti a hétfőt

Északnyugat felől a Dunántúlon, valamint északkelet felől az ország keleti harmadán is egyre nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőzet, miközben a tartós csapadék napközben egyre inkább a déli, délkeleti tájakra szorul vissza, majd várhatóan a déli, kora délutáni órákra ott is megszűnik. Eközben azonban erőteljes marad a gomolyfelhő-képződés, és leginkább a középső országrészben alakulhatnak ki délután záporok, sőt akár hózáporok is.

Ma elkél a sapka is. Fotó: Getty Images

A hidegfront hatására időnként ismét megerősödik a szél. A frontérzékenyek tapasztalhatnak görcsöket, migrénes fejfájást. A légnyomás emelkedik.

Estétől az addig felhős tájakon is egyre többfelé kiderül az ég. Az északias szél egyre nagyobb területen megerősödik, kiemelten az északkeleti országrészben – illetve néhol az Észak-Dunántúlon – viharossá is fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 10 fok között alakul, késő estére többnyire -5 és +3 fok közé hűl le a levegő – áll a Kiderül előrejelzésében.