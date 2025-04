Orvosmeteo: szeszélyesbe fordul az április, a vérnyomást is felboríthatja

Sok napsütés várható gomolyfelhőképződéssel és fátyolfelhőkkel. Napközben helyenként, késő délutántól egyre nagyobb számban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, főleg a keleti-északkeleti területeken. Az északi, északnyugati szelet a nyugati országrész mellett a középső tájakon is élénk lökések kísérik, míg zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, késő estére 13 és 19 fok közé hűl le a levegő. Holnaptól esőre lehet számítani, még figyelmeztetést is kiadtak a zivatarok miatt – áll a Kiderül előrejelzésében.

Ma még szép idő lesz. Fotó: Getty Images

Egy hidegfront okoz kellemetlen tüneteket. Az arra érzékenyeknél vérnyomásemelkedés, fejfájás, migrén, koncentrációs problémák előfordulhatnak. A légnyomás emelkedik.