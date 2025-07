Orvosmeteorológia: itt a kánikula, de zivatarra is figyelmeztetnek

Keleten, délkeleten tovább szakadozik, csökken a felhőzet, így napközben ott is a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésben lesz részünk. Az északkeleti, keleti tájakon, majd délutántól nyugat felől is lehet helyenként záporra, zivatarra számítani. A délnyugati szelet az ország délkeleti felén kísérhetik élénk lökések, másutt az északnyugatira forduló szél általában mérsékelt marad. Zivatarok mentén erős széllökések is előfordulhatnak. Délutánra döntően 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Késő estére 19 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet - olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A hőség megviselheti a szervezetünket. Fotó: Getty Images

Fronthatástól ma sem kell tartani. A visszatérő kánikulában figyeljünk a folyadék fogyasztásra, és a déli órákban lehetőleg ne tartózkodjunk a napon. A légnyomás csökken.

Zivatar veszélye miatt elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki

Békés,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Győr-Moson-Sopron,

Hajdú-Bihar,

Heves,

Nógrád,

Szabolcs-Szatmár-Bereg,

Vas

és Zala megyére.

Magas középhőmérsékletre elsőfokú riasztást adtak ki Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyére.