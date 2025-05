Orvosmeteo: az újabb hidegfront után már jön a 30 fok

Napközben erőteljes felhőképződésre számíthatunk ma. A késő délutáni óráktól északnyugat felől elszórtan záporok is kialakulhatnak, sőt, a délnyugat határvidéken egy-egy zivatar sem kizárt – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Sokfelé élénk északnyugati, északi szél várható, amelyet helyenként erős lökések is kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

A hét közepén egy széteső hidegfront miatt borul be átmenetileg az ég felettünk. Fotó: Getty Images

Időjárásunkat és az orvosmeteorológiai helyzetet ma egy hidegfront határozza meg, amely éppen felettünk esik szét. A frontérzékenyek körében azonban így is jelentkezhetnek kellemetlen panaszok, elsősorban fejfájás, migrén. Jelentősebb lehűlés és csapadék hiányában egyelőre a levegő pollenkoncentrációja sem mérséklődik számottevően, így a pollenallergiások is erősödő szénanáthás tüneteket tapasztalhatnak. A mostani időszakban főként a lágyszárúak, azok közül is a pázsitfűfélék virágpora található meg legnagyobb mennyiségben a levegőben.

Melegedni kezd az idő

Ami a folytatást illeti, csütörtökön a délelőtti órákig még szórványosan előfordulhat eső, zápor. Lassanként azonban nyugat felől felszakadozik és csökkenni kezd a felhőzet. Napközben leginkább az ország keleti harmadában maradhat erőteljes a felhőképződés, amihez arrafelé még délután is társulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé erős lesz az északnyugati, északi légmozgás, sőt, viharos széllökések is lehetnek. A nappali csúcshőmérséklet 17 és 23 fok között várható: a keleti, északkeleti területeken lesz hűvösebb az idő.

A hét végétől már anticiklonális hatás érvényesül az előrejelzések szerint, amivel lassú enyhülés kezdődik. Szombaton már országszerte 20 fok felett alakul a napi csúcshőmérséklet, vasárnap és hétfőn pedig a legmelegebb tájakon a 30 fokot is elérheti vagy meghaladhatja.