Orvosmeteorológia: folytatódnak a frontmentes napok

A Kiderül előrejelzése szerint felhőtlen vagy derült idő várható, esetleg a déli, délkeleti tájakon képződhet kevés lapos gomolyfelhő, de csapadék ott sem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.

Pénteken sem takarják felhők a napot. Fotó: Getty Images

Továbbra sincs front

Hőhullámra már nem kell készülni, de a déli órákban továbbra is erős UV sugárzásra kell számítani. Fronthatás egészen jövő hét közepéig nem várható. A parlagfű pollenkoncentrációja országosan folyamatosan nagyon magas. A száraz, meleg időjárás továbbra is kedvez a parlagfű pollenszórásának, virágporának koncentrációja a hét második felében is mindenhol a magas-nagyon magas tartományban várható. A légnyomás csökken.