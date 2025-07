Orvosmeteo: hétvégére is kitolták a hőségriasztást, nem enyhül a kánikula

Ma egy széteső hidegfront éri el az országot észak-nyugat felől. Ennek hatására az Északi-középhegység és az Észak-Alföld térségében, illetve a Délnyugat-Dunántúlon záporok, zivatarok alakulhatnak ki, egyben a hőmérséklet is valamelyest csökken – olvasható a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala előrejelzésében. Az északias szél sokfelé lesz élénk, többfelé meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 32 és 39 fok között alakul, de az északnyugati, északi tájakon ennél pár fokkal alacsonyabb csúcsértékek is előfordulhatnak. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl vissza a levegő.

Kettősfront és kánikula

Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, a térségünk fölött hullámzó frontálzóna hatására mind a hideg-, mind a melegfrontra érzékenyek körében jelentkezhetnek olyan panaszok, mint a fejfájás, koncentrációs zavarok és vérnyomás-ingadozás. Ezzel együtt a legtöbb problémát továbbra is a nagy meleg okozza. Az országos tisztifőorvos jövő hét hétfő éjfélig meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást. A tartósan magas hőmérséklet megterheli a szervezetet, különösen akkor, ha az éjszakai lehűlés sem hoz felfrissülést. Kiemelten veszélyeztetettek a kisgyermekek és az idősek, krónikus betegek.

A hőségben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) az alábbi tanácsokkal szolgál a kockázatok mérséklése érdekében.

Tartózkodjunk lehetőség szerint hűvös, árnyékos környezetben, a fizikailag megterhelő tevékenységeket időzítsük a kora reggeli és esti órákra.

Fontos pótolni az elveszített folyadékot és ásványi anyagokat.

Az idősebb vagy krónikus beteg családtagokat rendszeresen látogassuk meg, és ellenőrizzük, hogy elegendő folyadékot fogyasztanak-e.

Klímaberendezést használva ügyeljünk arra, hogy ne legyen túl nagy (legfeljebb 6-8 Celsius-fok) a hőmérséklet-különbség a kinti és a benti levegő között.

Strandoláskor védjük bőrünket az erős UV sugárzástól legalább 30 faktoros fényvédőszerrel, amelyet naponta többször is kenjünk fel. Ezenkívül felhevült testtel soha ne ugorjunk vízbe!

A nyár és nagy meleg hatással van az alvásminőségre is. Korábbi cikkünkben részletes írtunk arról, mi segítheti elő a nyugodtabb pihenést.

A meleg napokon a kültéri levegőminőség is romolhat: a magas ózonkoncentráció légúti tüneteket okozhat. Lehetőleg kora reggel vagy este szellőztessünk.

Vasárnap ismét megközelítjük a 40 fokot

Szombaton napos idővárható kevés fátyolfelhővel az égen, csapadék nélkül. A jellemzően északi, északkeleti irányú szél főként a keleti, délkeleti harmadban nagy területen megélénkül. A nappali csúcshőmérséklet 28-33 fok között alakul.

Vasárnap fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Zápor, zivatar nagyobb eséllyel az északnyugati, nyugati tájakon fordulhat elő. A délire, délnyugatira forduló szél nagy területen megélénkül, a zivatarokat azonban erős, viharos lökések is kísérhetik. A hajnali 13-21 fokos minimumok után délutánra 32-38 fokig emelkedik a hőmérséklet.

