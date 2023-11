Orvosmeteo: viharos széllökésekre figyelmeztetnek pénteken

Péntekre is csapadékos, változékony időt jósolnak a meteorológusok. A Kiderül előrejelzése szerint a levegő is lehűl, és helyenként a szél is felerősödhet.

Pénteken napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég. Összességében többfelé várható időszakos eső, zápor, több helyen jelentős mennyiség eshet. A késő délutáni, esti óráktól a hegyvidéki tájakon halmazállapot-váltás is előfordulhat. A szél délelőttől északnyugatira fordul, a Tiszántúl kivételével többfelé megerősödik, a Dunántúlon nagy területen viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul. Késő este 1, 7 fokot mérhetünk.

A szeles idő is megterheli a szervezetet. Fotó: Getty Images

A mai időjárás elsősorban a hidegfrontra érzékenyek szervezetét terhelheti meg. Az egyre hűvösebb reggeleken sokaknál jelentkezhet ízületi fájdalom, illetve fejfájás, migrén is gyötörhet napközben. A fronthatás miatt nyugtalanabb éjszakánk is lehet, amit másnap figyelmetlenség és fáradtság kísérhet napközben.