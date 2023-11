Orvosmeteo: újabb zivatarfelhők érkeznek péntekig

Többnyire napsütéses időnk lesz csütörtökön, a Kiderül előrejelzése szerint néhány fokot melegszik is az idő. A frontérzékenyek napját azonban egy melegfront nehezítheti meg.

A felettünk lévő fátyolfelhőzet átmenetileg szűrheti a napsütést, majd délkeleti irányba levonul, és hazánk döntő részén kiderül az ég. Északkeleten viszont maradhatnak tartósabban felhős körzetek. A késő délutáni órákban észak, északnyugat felől újabb felhőtömbök is érkezhetnek. A nyugati, délnyugati irányú szelet az ország északkeleti felén élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de északkeleten ennél pár fokkal hidegebb maradhat az idő. Késő estére -1 és +5 fok közé hűl le a levegő.

Napközben melegfront okozhat kellemetlenségeket. Fotó: Getty Images

Az előrejelzés szerint napközben melegfronti hatás okozhat kellemetlenségeket a frontérzékenyek számára. A fejfájás, migrén emiatt is gyakoribb lehet napközben, illetve a görcsös panaszok is felerősödhetnek. Éjszaka alvászavar is okozhat kellemetlenségeket, ami miatt napközben is indokolatlan mértékű fáradtság lehet rajtunk úrrá.