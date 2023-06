Orvosmeteo: tovább melegszik az idő a hét elején

Kellemes, napsütéses idővel zárul a hét, a Kiderül előrejelzése szerint csapadékra csak helyenként kell számítani.

Vasárnap napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Az ország északkeleti harmadán erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható, ott a kora délutáni óráktól helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Főként a Duna-Tisza közén időnként élénk lesz az északnyugati, nyugati szél, a zivatarokat azonban átmeneti erős, viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. Késő estére 15 és 20 fok közé hűl le a levegő.

A hét utolsó napján intenzívebb fronthatásra az előrejelzések szerint nem kell számítani. A pázsitfűfélék pollenszezonja azonban továbbra is tart, illetve a lágyszárú kora nyári allergének virágpora, valamint még az átmeneti időszak fásszárú növényeinek pollenje is okozhat tüneteket. Az elkövetkező időszakban a pollenterhelés várhatóan tovább emelkedik. Az UV sugárzás mértéke is magas lehet, emiatt az érzékenyebb bőrűeknek javasolt kerülni a közvetlen napsütést, és a fényvédők használata is indokolt lehet.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!