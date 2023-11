Orvosmeteo: többször is havazhat jövő héten

Egyre téliesebbre fordul az idő, a következő napokban nagyrészt borús, csapadékos időre számíthatunk. A Kiderül előrejelzése fronthatásra pénteken nem figyelmeztet, az egyre hűvösebb idő azonban felerősíthet bizonyos panaszokat.



Napközben észak felől tovább növekszik a felhőzet, és az ország nagy részén felhős lesz az ég, de a többé-kevésbé összefüggő felhőzet mellett van esély - jobbára rövidebb - napos időszakokra is. Elszórtan számíthatunk - többnyire kisebb - esőre, záporra. A hegyekben, illetve késő délutántól az északkeleti határ közelében néhol hózápor is lehet. Kezdetben a déli területeken lehetnek párás, ködös tájak, de a látási viszonyok a nappali órákban arrafelé is fokozatosan javulnak. A délnyugati, nyugati szelet több helyen élénk, olykor erős, a hegyekben és a Kisalföldön viharos lökések kísérhetik. Délutántól fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul. Késő estére többnyire -1 és +6 fok közé hűl le a levegő.



Fronthatásra a nap során nem kell számítani az előrejelzés szerint. Az egyre hűvösebb, fagyos idő ugyanakkor sokaknak okozhat kellemetlenségeket. Főleg a reggeli órákban felerősödhetnek az ízületi panaszok, amelyek a végtagon melegen tartásával enyhíthetőek. Az előrejelzés szerint a következő napokban egyre hidegebb, téliesebb lesz az idő, és országszerte többhelyütt havazásra is számíthatunk.