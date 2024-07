Orvosmeteo: marad a frontmentes, ám tikkasztó idő

Kedden lehet egy kevés fátyol- és gomolyfelhő az égen, de túlnyomóan napos időre számíthatunk. Reggel, illetve kora délelőtt északnyugaton, délután és este pedig másutt is kialakulhat zápor, zivatar.

Továbbra is hőségre és extrém erős UV-sugárzásra kell készülni. Fotó: Getty Images

Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében pedig erős, viharos lökések is kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 30 és 38 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk. Késő estére pedig 20 és 30 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint a Nagykanizsa-Budapest-Debrecen vonaltól délre akár a 27 fokot is meghaladhatja a napi középhőmérséklet, észak felé pedig 25 és 27 fok között alakulnak majd az értékek. Délkeleten ugyanakkor akár a 29 fokot is elérheti a 24 órás középhőmérséklet. Délután, illetve kora este néhol zivatarra is számíthatunk, amelyhez viharos szél és intenzív csapadék is társulhat. Erre a Dél-Alföldön, a Dunántúl középső részein, illetve északnyugaton van a legnagyobb esély.

4,9 fokot is mértek már ezen a napon

A július 9-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 4,7 Celsius-fokot 1988-ban jegyezték fel, Szokolya településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 2011-ben mért eredmény tartja, amikor 37,9 fokot mutattak a hőmérők Pécsen.

Marad a frontmentes idő

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint továbbra is kitart a frontmentes idő, ugyanis a tőlünk északra húzódó frontok nem hoznak lehűlést a Kárpát-medencébe. Így viszont a hőség és az extrém erős UV-sugárzás terhelheti meg a szervezetet. A légnyomás nem változik.