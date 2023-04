Orvosmeteo: kínzó fejfájást hozhat a kettősfront

Országszerte borongós, helyenként csapadékos időre számíthatunk szombaton. A Kiderül előrejelzése szerint sokak napját a fronthatások tehetik tönkre.

Zivatarok és kettősfront

A délelőtti órákban még több helyen lehet csapadék, délutántól viszont inkább a Dunántúlon alakulnak majd ki záporok, zivatarok. A légmozgás a legtöbb helyen mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmeneti szélerősödés valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 16 és 24 fok között valószínű, késő estére 7 és 14 fok közé hűl vissza a levegő.

Az előrejelzések szerint hullámzó frontrendszer éri el a Kárpát-medencét, ami miatt kettős fronthatás okozhat kellemetlenségeket az arra érzékenyek körében. Hatására sokaknál felerősödhetnek az ízületi fájdalmak, illetve a reumatikus panaszok, illetve az időjárás változásaira érzékenyek nagy arányban szenvedhetnek erős fejfájástól is. A felhős, szeles területeken a hőérzet is jelentősen lecsökken, továbbra is ajánlott a réteges öltözködés, hiszen könnyen megfázhatunk.

