Orvosmeteo: kettészakad szombatra az ország időjárása

A keleti, északkeleti országrészben a jellemzően fátyolfelhős ég mellett több, nyugatabbra a felhős idő mellett kevesebb napsütés valószínű ma. Utóbbin akár tartósan borult tájak is előfordulhatnak – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Eső, zápor csak ezzel együtt csak elszórtan alakulhat ki, illetve nyugaton és délen egy-egy zivatar sem kizárt. Az északkeleti, északi szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 27 és 34 fok között alakul: kelet felé haladva lesz egyre melegebb az idő. A tartósabban csapadékos dunántúli tájakon 25 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet.

A felhősödésnek köszönhetően sokfelé kevésbé lesz tikkasztó ma a hőség, ahogy az UV-sugárzás is enyhül. Mindazonáltal az ország keleti felén továbbra is számolni kell a kánikula jelentette erős megterheléssel, különös tekintettel a kisgyerekekre és az idősekre. A nap második felében nedvesebb légtömeg érkezik, ami miatt fülledtebbé válhat a levegő. Mindent egybevetve azonban fronthatással nem kell számolni. Ami a pollenhelyzetet illeti, jelenleg elsősorban a csalánfélék pollenkoncentrációja éri el a közepes-magas szintet a levegőben, de alacsony koncentrációban már megjelent a parlagfű is, és rövidesen elkezdődhet a parlagfűszezon.

Holnap várható elkezd gomolyosodni a felhőzet, így sok napsütésre van kilátás a meteorológusok szerint. Záporok, zivatarok főként a keleti megyékben alakulhatnak ki, másutt csökken a csapadék esélye. A légmozgás mérsékelt marad. A nappali maximumok 29 és 35 fok között alakulnak.

