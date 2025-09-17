Orvosmeteo: a hét végére visszatér a nyár, eddig tart a melegedés

Szerdán is napos és enyhe időnk lesz, a Kiderül előrejelzése szerint a következő napokban további melegedés várható. Országszerte sok napsütésre lehet számítani gomolyfelhőkkel és kevés fátyolfelhővel. Csapadék általában nem várható, de délután északkeleten előfordulhat néhány zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél napközben sokfelé megélénkül, megerősödik, estére ugyanakkor gyengül a légmozgás. A hőmérséklet délután 18, 23, késő este 12, 17 fok között alakul. A hét második felében tovább melegszik az idő, hétvégére már 30 fok feletti hőmérsékletet jósolnak a meteorológusok.

Napközben egy hidegfront okoz kellemetlenségeket, ami miatt sokaknál jelentkezhetnek görcsös panaszok és migrén. Szerdára kis mértékben enyhül a pollenterhelés, a parlagfű pollenkoncentrációja jellemzően a közepes - magas tartományban alakul. Csütörtöktől a pollenkoncentráció lassú emelkedésére lehet számítani.