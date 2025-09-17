Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Orvosmeteo: a hét végére visszatér a nyár, eddig tart a melegedés

Illés Attila
Illés Attila

A hét második felétől fokozatosan melegszik az idő, vasárnapra már 32 fok fölé is emelkedhet a hőmérő higanyszála.

Szerdán is napos és enyhe időnk lesz, a Kiderül előrejelzése szerint a következő napokban további melegedés várható. Országszerte sok napsütésre lehet számítani gomolyfelhőkkel és kevés fátyolfelhővel. Csapadék általában nem várható, de délután északkeleten előfordulhat néhány zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél napközben sokfelé megélénkül, megerősödik, estére ugyanakkor gyengül a légmozgás. A hőmérséklet délután 18, 23, késő este 12, 17 fok között alakul. A hét második felében tovább melegszik az idő, hétvégére már 30 fok feletti hőmérsékletet jósolnak a meteorológusok.

Napközben egy hidegfront okoz kellemetlenségeket, ami miatt sokaknál jelentkezhetnek görcsös panaszok és migrén. Szerdára kis mértékben enyhül a pollenterhelés, a parlagfű pollenkoncentrációja jellemzően a közepes - magas tartományban alakul. Csütörtöktől a pollenkoncentráció lassú emelkedésére lehet számítani.

