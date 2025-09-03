Orvosmeteo: kevés napsütés várható a Dunántúlon

Az ország nyugati része felhős, míg a keleti napsüéses lesz a Kiderül előrejelzése szerint.

Napközben fokozatosan szakadozik, gomolyosodik az összefüggő felhőzet, és a gomoly- illetve fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható. Eső, záporeső, zivatar csak kevés helyen, nagyobb eséllyel az északkeleti, keleti országrészben fordulhat elő. Főként a Dunántúlon kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet. Zivatar környékén átmenetileg erős, esetleg viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24, 32 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Napközben egy hidegfront éri el a térséget, ami sokaknál okozhat kellemetlen tüneteket. Az időjárás változásaira érzékenyebbeknél jelentkezhet fejfájás, migrén, illetve a görcsös panaszok is felerősödhetnek. A parlagfű pollenkoncentrációja országosan nagyon magas, az Alföldön és a főváros környékén extrém magas koncentráció is előfordulhat.