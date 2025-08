Orvosmeteo: 8-10 fokot is zuhanhat a hőmérséklet vasárnapra

Változékony hétvége elé nézünk, már szombaton is számíthatunk csapadékra. Az általában erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütés valószínű, de a Tiszántúlon és délkeleten még kevesebb felhőre és sok napsütésre van kilátás - írja a Kiderül. Továbbra is leginkább az ország északnyugati felén várható elszórtan zápor, zivatar, ezek majd éjszaka terjednek kelet felé. A többnyire délies szél napközben nagyobb területen megélénkül, zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökés is előfordulhat. A csúcsérték többnyire 29 és 34 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon ennél akár több fokkal alacsonyabban várható a maximum.

Napközben hidegfronti hatás érvényesül majd. Ez rossz hír a frontérzékenyeknek, akik a tüneteik romlására számíthatnak: felerősödhetnek a görcsös panaszok, sokaknál fejfájás, migrén jelentkezhet. Az UV sugárzás mértéke továbbra is extrém magas, javasolt a bőrünket fényvédő krémmel kenni.