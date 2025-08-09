Orvosmeteo: hőség és egészségtelen mértékű ózonkoncentráció várható

Döntően derült, napos, száraz időt ígér a szombat. Az északkeleti határ közelében azonban akár felhősebb időszakok is előfordulhatnak.

Lesz néhány frontmentes, de tikkasztó napunk. Fotó: Getty Images

A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmelegebb délutáni órákban 32 és 37 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. Késő estére pedig 22 és 29 fok közé hűl a levegő, de a vízparti, városi területeken ennél enyhébb lehet a hajnal – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

4,6 fokot is mértek már ezen a napon

Az augusztus 9-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 4,6 Celsius-fokot 2005-ben jegyezték fel Zabar településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 2013-ban mért eredmény tartja, amikor 39,5 fokot mutattak a hőmérők Baján.

Lesz néhány frontmentes napunk

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint a jövő hét elejéig nem kell újabb fronthatástól tartani. A hétvégére visszatér a kánikula, a légnyomás ingadozik. Nagyon erős UV-sugárzásra, magas parlagfűpollen-koncentrációra és az egészségügyi határérték fölé emelkedő ózonkoncentrációra van kilátás.