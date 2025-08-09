Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Orvosmeteo: hőség és egészségtelen mértékű ózonkoncentráció várható

Perl Kitti
Perl Kitti

Kánikulát, allergiás tüneteket és egészségügyi határérték fölé emelkedő ózonkoncentrációt tartogat a hétvége.

Döntően derült, napos, száraz időt ígér a szombat. Az északkeleti határ közelében azonban akár felhősebb időszakok is előfordulhatnak.

szalmakalapot és napszemüveget viselő nő legyezővel legyezi magát
Lesz néhány frontmentes, de tikkasztó napunk. Fotó: Getty Images

A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmelegebb délutáni órákban 32 és 37 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. Késő estére pedig 22 és 29 fok közé hűl a levegő, de a vízparti, városi területeken ennél enyhébb lehet a hajnal – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

4,6 fokot is mértek már ezen a napon

Az augusztus 9-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 4,6 Celsius-fokot 2005-ben jegyezték fel Zabar településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 2013-ban mért eredmény tartja, amikor 39,5 fokot mutattak a hőmérők Baján.

Lesz néhány frontmentes napunk

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint a jövő hét elejéig nem kell újabb fronthatástól tartani. A hétvégére visszatér a kánikula, a légnyomás ingadozik. Nagyon erős UV-sugárzásra, magas parlagfűpollen-koncentrációra és az egészségügyi határérték fölé emelkedő ózonkoncentrációra van kilátás.

Döntően derült, napos, száraz idő várható, de az északkeleti határ közelében előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között várható. Késő estére 20 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet. A jövő hét elejéig nem kell újabb fronthatástól tartani.

