Veszélyes tévhitek terjednek a parlagfű-allergiáról

Jelenleg nagyon magas szinten van a parlagfű pollenkoncentrációja országosan – olvasható a Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer előrejelzésében. Ez persze nem is csoda, hiszen éppen most van az erősen allergén gyomnövény pollenszórásának csúcsidőszaka. Ilyenkor pedig sajnos futótűz-szerűen terjednek az olyan „jó tanácsok” is, amelyek akár ronthatnak is az allergiások állapotán.

Ha allergiás vagy, érthető, hogy szinte bármit megtennél a tüneteid enyhítése érdekében. Fotó: Getty Images

Ne fogyaszd a leveleit!

Ahogy arra a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) egyik Facebook-posztjában is felhívták a figyelmet, hogy igencsak elterjedt néhány tévhit ezzel az allergén növénnyel, valamint a panaszok kezelésével kapcsolatban. Az egyik hiedelem szerint például a parlagfű leveleinek fogyasztásával mérsékelhetjük allergiás tüneteinket.

A valóság azonban az, hogy ez a módszer komoly problémákat okozhat. A parlagfűlevél fogyasztása ugyanis akár agy- és vesekárosodáshoz is vezethet.

Immunterápiába csak szakorvos felügyeletével kezdj!

Egy másik bejegyzésben arra is kitértek a szakértők, hogy sokan – tévesen – azt hiszik, a parlagfűtartalmú teák és tabletták immunterápiás hatásúak. Immunterápiát azonban kizárólag szakorvos felügyeletével és szigorúan ellenőrzött készítmények használatával lehet folytatni.