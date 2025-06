Orvosmeteo: migrén és ízületi fájdalom kínozhat ma minket

Pénteken délelőtt még sokfelé erősen felhős lesz az ég, de később már sok napsütés várható majd. Zápor, zivatar leginkább keleten várható majd, de néhol a Dunántúlon is kialakulhatnak csapadékgócok.

A hidegfront sok kellemetlen panaszt, például migrént is okozhat. Fotó: Getty Images

Az északnyugati szélhez nagy területen élénk, olykor erős lökések társulhatnak. A legmelegebb délutáni órákban 29 és 35 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. Késő estére pedig 20 és 28 fok közé hűl le a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint egy hidegfront mentén nyugat-délnyugat felől zivatarok kialakulására kell számítani, amelyek kelet-északkelet felé haladnak, majd várhatóan késő délelőtt elhagyják az országot. Néhol viharos széllökésekre, jégesőre és intenzív csapadékra is számíthatunk. Kisebb szünet után délutántól egy-egy hevesebb zivatar sem kizárt, elsősorban az északkeleti tájakon. Az esti órákban pedig az ország északnyugati-nyugati területein villámlások is lehetnek. Mindeközben – az északnyugati-északi területek kivételével – több helyen is 25, az Alföld délkeleti és középső részén pedig 27 fok felett alakul a napi középhőmérséklet.

3,1 fokot is mértek már ezen a napon

A június 27-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 3,1 Celsius-fokot 2000-ben jegyezték fel Zabar településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1994-ben mért eredmény tartja, amikor 37,5 fokot mutattak a hőmérők Örkényben.

Rossz napjuk lehet a frontérzényekenek

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint ma egy hidegfronti hatás terheli az arra érzékenyeket. Gyakori panasz lesz a fejfájás, a migrén, a tartós álmosság, valamint a reflexidő megnyúlása is. A szervezet görcskészsége is erősödik, sokakat gyötörhetnek ízületi fájdalmak, reumatikus panaszok, és felső légúti tünetek is.