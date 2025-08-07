Orvosmeteo: erős UV-sugárzásra és nagy pollenterhelésre készüljünk

Csütörtökön túlnyomóan derült, néhol pedig – főként reggel – fátyolfelhős időre van kilátás. Csapadék nem várható.

Esni ma nem fog, az allergiásoknak azonban sok szenvedést hozhat ez a nap. Fotó: Getty Images

30 fok is lehet délután

A Dunántúlon a délkeleti, a Dunától keletre pedig az északkeleti, keleti szelet olykor élénk lökések kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 25 és 30 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. Késő estére pedig 14 és 21 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint veszélyes időjárási jelenség ma nem valószínű. Ezért jelenleg nincs érvényben az országban riasztás vagy figyelmeztetés.

3,8 fokot is mértek már ezen a napon

Az augusztus 7-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 3,8 Celsius-fokot 1987-ben jegyezték fel Fügöd településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1927-ben mért eredmény tartja, amikor 39,8 fokot mutattak a hőmérők Jászberényben.

Az allergiásoknak sok szenvedést hozhat ez a nap

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint ma újabb front nem várható, az UV-sugárzás és a pollenterhelés azonban jelentős lesz. Az allergiásokra különösen nehéz napok várnak.