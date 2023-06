Orvosmeteo: hidegfront ronthatja el a napunkat

Országszerte borongós, felhős időnk lesz szerdán a Kiderül előrejelzése szerint. A hidegfront sokak szervezetét megterheli napközben.

Napközben borult lesz az ég, és a délnyugati országrészben még számíthatunk csapadékra. A délelőtt folyamán megszűnik az eső, illetve északnyugat felől határozottan felszakad a felhőzet és a nap további részében általában gomolyfelhős, napos idő várható néhol futó záporral. Az északkeleti harmadban azonban a gomolyfelhők jobban összeállhatnak, és ott záporok, zivatarok is nagyobb eséllyel pattanhatnak ki. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében akár viharos lökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között várható. Késő estére 13 és 19 fok közé hűl le a levegő.

A frontérzékenyek fejfájásra panaszkodhatnak. Fotó: Getty Images

Hidegfront hatása érződik

Az előrejelzés szerint napközben a hidegfrontra érzékenyek tünetei erősödhetnek fel, sokakat gyötörhet indokolatlan fáradtság, fejfájás. Alvászavar is többeknél jelentkezhet, ami miatt a következő napokban is fáradtabbnak, erőtlenebbnek érezhetjük magunkat. A borúsabb idő miatt az UV sugárzás kevesebb gondot okoz, az érzékenyebb bőrűek számára azonban továbbra is fontos a fényvédelem.

Jelenleg is tart a pázsitfűfélék pollenszezonjának csúcsidőszaka, ugyanakkor a záporok, zivatarok környezetében a pollenterhelés némileg csökkenhet. Az elkövetkező napokban a záporok, zivatarok környezetében a pollenterhelés átmeneti enyhülése várható.

