Orvosmeteo: hidegfront okozhat panaszokat szombaton

Helyenként záporok, zivatarok csaphatnak le szombaton, és egy hidegfront is sokaknak okozhat kellemetlenségeket - írja a Kiderül. Az előrejelzések szerint a jövő hét elejétől tovább melegszik az idő.

Napközben a Tiszántúlon felhős vagy borult lesz az ég, másutt fátyol- és gomolyfelhők zavarhatják a napsütést. A keleti határ közelében időszakosan eshet az eső, másutt pedig helyenként - főként egy Dunától keletre lévő összeáramlási vonal mentén és a nyugati határvidéken - záporok is kialakulhatnak, a nyugati határon egy-egy zivatar sem kizárt. Több helyen megélénkül, a Dunántúlon olykor megerősödik az északi, északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 22 és 27 fok között alakul, de a felhős keleti tájakon hűvösebb idő ígérkezik. Késő estére 15 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet.

Hidegfront okozhat kellemetlenséget

Napközben hidegfronti hatás is érződhet, amely kellemetlenségeket okozhat az arra érzékenyek körében. Sokaknál jelentkezhet emiatt fáradtság, koncentrálási panaszok, illetve a görcshajlam is fokozódik. Az elkövetkező időszakban a pollenterhelés várhatóan tovább emelkedik. A pázsitfűfélék mellett már a lágyszárú kora nyári allergének virágpora, illetve még az átmeneti időszak fásszárú növényeinek pollenje is okozhat tüneteket.

