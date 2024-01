Orvosmeteo: hidegfront és lehűlés a láthatáron

Napos és többnyire száraz marad az idő szerdán, a Kiderül előrejelzése szerint ugyanakkor a következő napokban lehűlésre és több csapadékra számíthatunk. Napközben egy hidegfront okozhat kellemetlen tüneteket.

Délelőtt még erősen felhős vagy borult lesz az ég, és több helyen eső is előfordulhat. Késő délelőttől nyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap, az ekkor kialakuló gomolyfelhőkből pedig elszórtan alakulhatnak ki záporok, esetleg egy-egy helyen zivatar is. A délnyugati, déli szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 15 fok között valószínű. Késő estére 4 és 9 fok közé hűl le a levegő.

Napközben egy hidegfront okozhat kellemetlen tüneteket. Fotó: Getty Images

Az előrejelzések szerint napközben hidegfronti hatás dominál majd, ami a frontérzékenyek tüneteit is felerősítheti. Sokaknál jelentkezhet alvászavar, fejfájás és migrén is kialakulhat napközben. Helyenként a szél is megerősödhet, ami tovább ront a hőérzeten és növeli a megfázás veszélyét. A fényszegény időszakban a D-vitamin raktáraink kiürülhetnek, érdemes ezért kihasználni a napsütéses időt és némi időt tölteni a szabadban.