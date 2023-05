Orvosmeteo: rossz hétvégéjük lesz a frontérzékenyeknek

Pénteken az összefüggő felhőzet nagyobb eséllyel a déli, délnyugati megyékben lesz erősebb, de több hullámban alakulnak ki záporos, zivataros csapadékgócok - olvasható a Kiderül előrejelezésében.

Az északkeleti tájakon várható legkésőbb és legkisebb eséllyel csapadék. Ismét sokfelé kísérik élénk, helyenként erős széllökések a keleti, délkeleti szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul, de a déli, délnyugati tájakon ennél kissé melegebb is lehet. Késő estére 10 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat azt írja, hogy mivel pénteken mediterrán ciklon érkezik, mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás.

Nem várható kirándulóidő. Fotó: Getty Images

Szombaton napközben délnyugat felől szakadozik, csökken, illetve gomolyosodik a felhőzet. Elszórtan lehet eső, zápor, de zivatar is kialakulhat, illetve a keleti, délkeleti szél is élénk lesz.

Vasárnap is erősen felhős vagy borult lesz az ég, de az északkeleti tájakon némi napsütés is valószínű. Délnyugat, nyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is lehet, és a szél is élénk lesz.

