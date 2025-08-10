Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Orvosmeteo: mutatjuk, hol lehet ma viharos szél és zivatar

Többnyire napos és száraz időt tartogat a vasárnap, de néhol egy-egy, viharos széllökésekkel tarkított zivatarra is van esély. Mutatjuk, hol.

Vasárnap döntően derült, napos, száraz idő várható. Az északkeleti határ közelében és északnyugaton azonban gomolyfelhők is képződhetnek, amelyekből délután néhol zápor, zivatar is kialakulhat.

zivatar idején az utcán sétáló emberek esernyővel
Van, ahol zivatar, míg máshol 29 fok körüli napi átlaghőmérséklet várható. Fotó: Getty Images

A többfelé megélénkülő nyugatias szél estefelé északnyugatira-északira fordul. A legmelegebb délutáni órákban 33 és 39 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. Késő estére pedig 24 és 32 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

29 fok is lehet a napi átlaghőmérséklet

A tájékoztatás szerint az ország nagy részén 25 fok felett, a középső országrészben 27 fok felett, délkeleten pedig akár 29 fok körül is alakulhat a napi átlaghőmérséklet. Délután és este az északkeleti határ közelében, illetve északnyugaton-nyugaton egy-egy, viharos széllökésekkel tarkított zivatarra is esély van.

hőség fronthatás orvosmeteorológia zivatar hétvégi időjárás frontmentes idő orvosmeteo
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +36 °C
Minimum: +19 °C

Folytatódik a döntően derült, napos, száraz idő, de az északkeleti határ közelében és északnyugaton gomolyfelhők képződhetnek, melyekből délután kis eséllyel néhol zápor, zivatar kialakulhat. A nyugati, délnyugati szél északira fordul, többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután 33 és 39, késő este 24 és 32 fok között alakul. Jövő hét elejéig nem kell újabb fronthatástól tartani.

