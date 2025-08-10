Orvosmeteo: mutatjuk, hol lehet ma viharos szél és zivatar

Vasárnap döntően derült, napos, száraz idő várható. Az északkeleti határ közelében és északnyugaton azonban gomolyfelhők is képződhetnek, amelyekből délután néhol zápor, zivatar is kialakulhat.

Van, ahol zivatar, míg máshol 29 fok körüli napi átlaghőmérséklet várható. Fotó: Getty Images

A többfelé megélénkülő nyugatias szél estefelé északnyugatira-északira fordul. A legmelegebb délutáni órákban 33 és 39 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. Késő estére pedig 24 és 32 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

29 fok is lehet a napi átlaghőmérséklet

A tájékoztatás szerint az ország nagy részén 25 fok felett, a középső országrészben 27 fok felett, délkeleten pedig akár 29 fok körül is alakulhat a napi átlaghőmérséklet. Délután és este az északkeleti határ közelében, illetve északnyugaton-nyugaton egy-egy, viharos széllökésekkel tarkított zivatarra is esély van.

Lesz még egy frontmentes napunk

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint a jövő hét elejéig nem kell újabb fronthatástól tartani. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért ügyelni kell a megfelelő fényvédelemre. A légnyomás ingadozik.