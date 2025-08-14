Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+15° +34°
Nincs front

Orvosmeteo: mutatjuk, mikor tetőzik a hőség, és mikor jön a következő front

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Csütörtökön is folytatódik a felhőtlen, napos és száraz idő. Az új hőhullám miatt gyorsan melegszik majd az idő, ezzel együtt pedig a pollenterhelés is egyre erősödik.

Az elmúlt napokhoz hasonlóan a csütörtök is felhőtlen, napos és száraz időt tartogat. A keleties szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 

majdnem 40 Celsius-fokot mutató hőmérő
Az újabb hőhullám szombaton tetőzik majd, ennek hatására pedig a parlagfű pollenterhelés is gyors ütemben emelkedik. Fotó: Getty Images

A legmagasabb nappali hőmérséklet 32, 37 fok között várható. Késő estére 19 és 27 fok közé hűl le a levegő.A legmelegebb délutáni órákban 32 és 37 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. Késő estére pedig 19 és 27 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint ma – az északkeleti országrész kivételével – nagy területen 25 fok felett, délkeleten 27 fok felett is alakulhat a napi középhőmérséklet.

3,5 fokot is mértek már ezen a napon

Az augusztus 14-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 3,5 Celsius-fokot 2012-ben jegyezték fel Zabar településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1957-ben mért eredmény tartja, amikor 39,7 fokot mutattak a hőmérők Ásotthalom településen.

Ez is érdekelhet

Még kitart a frontmentes idő, de forróság lesz

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint a hét végéig nem várható újabb fronthatás, addig viszont gyorsan emelkedik a hőmérséklet. Az újabb hőhullám szombaton tetőzik majd, ennek hatására pedig a parlagfű pollenterhelés is gyors ütemben emelkedik. A légnyomás csökken.

Kvíz: allergia vagy nátha? – Meg tudod különböztetni a tüneteket?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

fronthatás időjárás időjárás-jelentés orvosmeteorológia időjárás-előrejelzés frontmentes idő orvosmeteo
A változókor nem csak a nőket érinti

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +34 °C
Minimum: +15 °C

Folytatódik a felhőtlen, napos, száraz idő. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a keleties szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32, 37 fok között várható. Késő estére általában 18 és 27 fok közé hűl le a levegő. A hét végéig nem várható újabb fronthatás, addig viszont gyorsan emelkedik a hőmérséklet.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra