Orvosmeteo: mutatjuk, mikor tetőzik a hőség, és mikor jön a következő front

Az elmúlt napokhoz hasonlóan a csütörtök is felhőtlen, napos és száraz időt tartogat. A keleties szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

Az újabb hőhullám szombaton tetőzik majd, ennek hatására pedig a parlagfű pollenterhelés is gyors ütemben emelkedik. Fotó: Getty Images

A legmagasabb nappali hőmérséklet 32, 37 fok között várható. Késő estére 19 és 27 fok közé hűl le a levegő.A legmelegebb délutáni órákban 32 és 37 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. Késő estére pedig 19 és 27 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint ma – az északkeleti országrész kivételével – nagy területen 25 fok felett, délkeleten 27 fok felett is alakulhat a napi középhőmérséklet.

3,5 fokot is mértek már ezen a napon

Az augusztus 14-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 3,5 Celsius-fokot 2012-ben jegyezték fel Zabar településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1957-ben mért eredmény tartja, amikor 39,7 fokot mutattak a hőmérők Ásotthalom településen.

Még kitart a frontmentes idő, de forróság lesz

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint a hét végéig nem várható újabb fronthatás, addig viszont gyorsan emelkedik a hőmérséklet. Az újabb hőhullám szombaton tetőzik majd, ennek hatására pedig a parlagfű pollenterhelés is gyors ütemben emelkedik. A légnyomás csökken.