Orvosmeteo: ma a létező összes fajta csapadék lehullik ránk

Általában borult lesz az ég, keleten azonban fátyolfelhős vagy derült idővel indul a nap, majd estére ott is nagyrészt megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Nyugat, délnyugat felől terjeszkedik a csapadék, és az ország délnyugati felén több helyen is előfordul eső, havas eső, ónos eső, sőt akár hó is. A délkeleti szelet legfeljebb élénk lökések kísérhetik.

Eső is várható ma. Fotó: Getty Images

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és +8 fok között alakul, az északkeleti részeken lesz a melegebb idő – áll a Kiderül előrejelzésében.