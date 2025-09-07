Ijesztő statisztikák mutatják, hogyan melegszik a régió

A hetedik legmelegebb és a nyolcadik legszárazabb nyár volt az idei 1901 óta, az évszak középhőmérséklete országos átlagban 1,2 fokkal haladta az 1991-2020 közötti évek átlagát - közölte a HungaroMet Zrt.

Egyre kevesebb csapadék és egyre nagyobb forróságok

Méréseik adatait elemezve azt írták, a nyár középhőmérséklete országosan 22,06 Celsius-fok volt, 1,22 fokkal magasabb az 1991-2020-as évek 20,84 fokos átlagánál. Mindhárom hónapban melegebb volt a megszokottnál: a június 2,5 fokkal, a július 0,7 fokkal, míg az augusztus 0,5 fokkal haladta meg az 1991-2020-as átlagot. A június a második legmelegebb volt a 20. század eleje óta.

Az idei június a második legmelegebb volt a 20. század eleje óta. Fotó: Getty Images

Az elemzés szerint az évszak csapadékösszege az előzetes adatok alapján országos átlagban 119,0 milliméter volt, ami az 1991-2020 közötti évek 203,1 milliméteres átlagának csupán 59 százaléka, így ez a nyolcadik legszárazabb nyár volt 1901 óta.

A nyári napok száma - amikor a napi maximumhőmérséklet 25 fok vagy afölötti - országosan 78 volt, miközben az átlag 65 nap. Hőségnapból - amikor a napi maximumhőmérséklet 30 fok vagy afölötti - általában 26 szokott lenni nyáron, idén azonban 43 volt. Forró nap - amikor a napi maximumhőmérséklet 35 fok felett alakul - országosan 8 fordult elő idén, ami öttel több a sokévi átlagnál. Országosan 22 csapadékos nap volt, ez hattal kevesebb, mint az átlag.