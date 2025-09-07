Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+13° +28°
Hidegfront

Ijesztő statisztikák mutatják, hogyan melegszik a régió

MTI/HáziPatika.com
Szerző MTI/HáziPatika.com

A hetedik legmelegebb és a nyolcadik legszárazabb nyár volt az idei 1901 óta.

A hetedik legmelegebb és a nyolcadik legszárazabb nyár volt az idei 1901 óta, az évszak középhőmérséklete országos átlagban 1,2 fokkal haladta az 1991-2020 közötti évek átlagát - közölte a HungaroMet Zrt.

Egyre kevesebb csapadék és egyre nagyobb forróságok

Méréseik adatait elemezve azt írták, a nyár középhőmérséklete országosan 22,06 Celsius-fok volt, 1,22 fokkal magasabb az 1991-2020-as évek 20,84 fokos átlagánál. Mindhárom hónapban melegebb volt a megszokottnál: a június 2,5 fokkal, a július 0,7 fokkal, míg az augusztus 0,5 fokkal haladta meg az 1991-2020-as átlagot. A június a második legmelegebb volt a 20. század eleje óta.

szárazság, növények
Az idei június a második legmelegebb volt a 20. század eleje óta. Fotó: Getty Images

Az elemzés szerint az évszak csapadékösszege az előzetes adatok alapján országos átlagban 119,0 milliméter volt, ami az 1991-2020 közötti évek 203,1 milliméteres átlagának csupán 59 százaléka, így ez a nyolcadik legszárazabb nyár volt 1901 óta.

Ez is érdekelhet

A nyári napok száma - amikor a napi maximumhőmérséklet 25 fok vagy afölötti - országosan 78 volt, miközben az átlag 65 nap. Hőségnapból - amikor a napi maximumhőmérséklet 30 fok vagy afölötti - általában 26 szokott lenni nyáron, idén azonban 43 volt. Forró nap - amikor a napi maximumhőmérséklet 35 fok felett alakul - országosan 8 fordult elő idén, ami öttel több a sokévi átlagnál. Országosan 22 csapadékos nap volt, ez hattal kevesebb, mint az átlag.

Kvíz: mennyit tudsz az ereidben folyó vérről? – Tedd próbára tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

klímaváltozás felmelegedés időjárás

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +28 °C
Minimum: +13 °C

Általában sok napsütésre számíthatunk, de a keleti országrészben helyenként erőteljes lehet a gomolyfelhő-képződés, valamint a Dunántúlra egyre több és vastagabb felhő érkezik. Záporok, zivatarok az ország északkeleti, keleti harmadán valószínűek. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatar környezetében átmenetileg megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 31 fok között várható, a nyugati határszélen mérhetjük az alacsonyabb értékeket, míg az Alföldön lesz a legmelegebb. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő. Napközben enyhe hidegfronti hatás érvényesül a térségben, ami sokaknál válthat ki kellemetlen tüneteket.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra