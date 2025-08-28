Orvosmeteo: afrikai hurrikán hoz hőséget – 8 megyére figyelmeztetést adtak ki

Ma a sok napsütést csak a Dunántúlon és a déli tájakon szűrhetik meg a felhők, délnyugat felől szaharai por is érkezhet. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő vidékeken helyenként viharossá fokozódik. Délután 30-35 fok között tetőzik a hőmérséklet. A nyugati megyékben és a középső országrészben elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a magas napi középhőmérséklet miatt. Késő este többnyire 19-27 fok valószínű a Kiderül előrejelzése szerint.

Ma mindenhol megerősödhet a szél. Fotó: Getty Images

Egyre melegebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe az Erin hurrikánt magába építő frontrendszer előtt. Emiatt megerősödik a szél, ami csökkenti a hőérzetet a nagy melegben. A következő napokban a meleg idő visszatértével a parlagfű pollenkoncentrációja gyorsan emelkedik, egyre többfelé lehet nagyon magas pollenterhelésre számítani. Ha allergiás vagy, így enyhítsd a tüneteket!