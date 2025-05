Az időjárás ma sem lesz kegyes: elsőfokú figyelmeztetést adtak ki

Az erőteljes felhőképződés mellett északkeleten valószínű a legtöbb napsütés, de idővel ott is egyre vastagabb felhőtömbök zavarják azt. Egyre többfelé várható zápor, zivatar, felhőszakadás. A délkeleti szél időnként megélénkülhet, a zivatarokhoz azonban erős, esetleg viharos széllökések is társulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható, késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő – áll a Kiderül előrejelzésében. A felhőszakadás miatt figyelmeztető előrejelzést is kiadtak szerda éjfélig. A napos területeken mindeközben erős UV-sugárzás is várható, kerüld tehát a direkt napfényt vagy használj napvédő készítményt!

Az ország nagy részére figyelmeztetést adtak ki. Fotó: met.hu