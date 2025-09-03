40 feletti nő vagy? Ilyen szűrésekre kell mindenképpen elmenned

A negyedik X után a női testben számos változás zajlik le – hormonálisan, anyagcserében és érrendszeri szinten is. A legjobb, amit tehetsz, ha nem várod meg a panaszokat, hanem megelőzöd a bajt.

40 felett számos szűrővizsgálatra érdemes elmenni, hogy időben felismerjék az esetleges kóros elváltozásokat. Fotó: Getty Images

Kötelező szűrések – ne halogasd!

A rendszeres orvosi ellenőrzés nemcsak a betegségek korai felismerésében, hanem azok megelőzésében is kulcsszerepet játszik. A következő vizsgálatok különösen fontosak 40 éves kor felett:

Méhnyakrákszűrés (HPV-szűréssel kiegészítve): 30 éves kor felett kétévente kötelező. Fontos ahhoz, hogy időben felismerjék a rákmegelőző állapotokat.

Mammográfia: 50 éves kor felett kétévente szükséges a mellrák korai felismeréséhez.

Tüdőszűrés: 40 éves kor felett évente javasolt, hogy kiszűrjük a tüdőrákot és más légzőszervi betegségeket.

Vércukor- és koleszterinszint mérés: A cukorbetegség és a szívbetegségek megelőzése vagy felismerése érdekében fontos évente ellenőrizni.

Ajánlott szűrések – a biztonság kedvéért

Bár nem kötelezőek, az alábbi a vizsgálatok is segíthetnek a rejtett betegségek korai felismerésében:

Bőrgyógyászati szűrés: Évente egyszer érdemes ellenőriztetni a bőrt, hogy időben észrevegyék a furcsa anyajegyeket vagy bőrelváltozásokat.

Kardiológiai vizsgálat (EKG, szívultrahang): 40 éves kor felett évente ajánlott, a szív- és érrendszeri betegségek kiszűrése érdekében.

Csontritkulásszűrés: 65 éves kor felett javasolt, hogy megelőzhetőek legyenek a csonttöréseket és a csontritkulás miatti szövődményeket.

Praktikus tippek a szűrésekhez

Az alábbi tippek segíthetnek abban, hogy még tudatosabb lehess az egészséged monitorozása és megőrzése terén.

Készíts listát! Írd össze a szükséges vizsgálatokat, mielőtt foglalj időpontokat!

Írd össze a szükséges vizsgálatokat, mielőtt foglalj időpontokat! Ne halogasd! A szűrési időpontokon jelenj meg!

A szűrési időpontokon jelenj meg! Kérj segítséget! Ha nem tudod, hol végeztetheted el a vizsgálatokat, kérdezd meg háziorvosodat vagy keresd fel a helyi egészségügyi központot!

Ha nem tudod, hol végeztetheted el a vizsgálatokat, kérdezd meg háziorvosodat vagy keresd fel a helyi egészségügyi központot! Tudd meg, mi jár neked! Tájékozódj a biztosítód vagy munkahelyed által támogatott szűrésekről!

A szűrések nemcsak a betegségek megelőzésében és korai felismerésében, hanem a lelked megnyugtatásában is segítenek. Ne várd meg, míg a tünetek megjelennek – légy tudatos, és tedd meg még ma az első lépést az egészséged érdekében!

Forrásunk volt: 1, 2, 3.