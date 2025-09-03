Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+16° +27°
Hidegfront

40 feletti nő vagy? Ilyen szűrésekre kell mindenképpen elmenned

P.K.
Szerző P.K.

Mutatjuk a legfontosabb szűrővizsgálatokat, amelyek segíthetnek abban, hogy hosszú távon is jól érezd magadat a bőrödben nőként.

A negyedik X után a női testben számos változás zajlik le – hormonálisan, anyagcserében és érrendszeri szinten is. A legjobb, amit tehetsz, ha nem várod meg a panaszokat, hanem megelőzöd a bajt.

idősebb nő orvosnál
40 felett számos szűrővizsgálatra érdemes elmenni, hogy időben felismerjék az esetleges kóros elváltozásokat. Fotó: Getty Images

Kötelező szűrések – ne halogasd!

A rendszeres orvosi ellenőrzés nemcsak a betegségek korai felismerésében, hanem azok megelőzésében is kulcsszerepet játszik. A következő vizsgálatok különösen fontosak 40 éves kor felett:

Méhnyakrákszűrés (HPV-szűréssel kiegészítve): 30 éves kor felett kétévente kötelező. Fontos ahhoz, hogy időben felismerjék a rákmegelőző állapotokat.

Mammográfia: 50 éves kor felett kétévente szükséges a mellrák korai felismeréséhez.

Tüdőszűrés: 40 éves kor felett évente javasolt, hogy kiszűrjük a tüdőrákot és más légzőszervi betegségeket.

Vércukor- és koleszterinszint mérés: A cukorbetegség és a szívbetegségek megelőzése vagy felismerése érdekében fontos évente ellenőrizni.

Ajánlott szűrések – a biztonság kedvéért

Bár nem kötelezőek, az alábbi a vizsgálatok is segíthetnek a rejtett betegségek korai felismerésében:

Kvíz: tudod, mit jelentenek az orvosi rövidítések? – 10 rejtélyes betűszó TSH-tól az IBS-ig

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

Bőrgyógyászati szűrés: Évente egyszer érdemes ellenőriztetni a bőrt, hogy időben észrevegyék a furcsa anyajegyeket vagy bőrelváltozásokat.

Kardiológiai vizsgálat (EKG, szívultrahang): 40 éves kor felett évente ajánlott, a szív- és érrendszeri betegségek kiszűrése érdekében.

Csontritkulásszűrés: 65 éves kor felett javasolt, hogy megelőzhetőek legyenek a csonttöréseket és a csontritkulás miatti szövődményeket.

Praktikus tippek a szűrésekhez

Az alábbi tippek segíthetnek abban, hogy még tudatosabb lehess az egészséged monitorozása és megőrzése terén.

  • Készíts listát! Írd össze a szükséges vizsgálatokat, mielőtt foglalj időpontokat!
  • Ne halogasd! A szűrési időpontokon jelenj meg!
  • Kérj segítséget! Ha nem tudod, hol végeztetheted el a vizsgálatokat, kérdezd meg háziorvosodat vagy keresd fel a helyi egészségügyi központot!
  • Tudd meg, mi jár neked! Tájékozódj a biztosítód vagy munkahelyed által támogatott szűrésekről!

A szűrések nemcsak a betegségek megelőzésében és korai felismerésében, hanem a lelked megnyugtatásában is segítenek. Ne várd meg, míg a tünetek megjelennek – légy tudatos, és tedd meg még ma az első lépést az egészséged érdekében!

Ez is érdekelhet

Forrásunk volt: 1, 2, 3.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

szűrővizsgálatok szűrések 40 felett egészségügyi szűrések női bajok női betegség női egészség

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +27 °C
Minimum: +16 °C

Fokozatosan szakadozik, gomolyosodik az összefüggő felhőzet, és a gomoly- illetve fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható. Eső, záporeső, zivatar csak kevés helyen, nagyobb eséllyel az északkeleti, keleti országrészben fordulhat elő. Főként a Dunántúlon kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet. Zivatar környékén átmenetileg erős, esetleg viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24, 32 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Napközben egy hidegfront éri el térségünket, ami sokaknál okozhat kellemetlen tüneteket.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra