40 feletti nő vagy? Ilyen szűrésekre kell mindenképpen elmenned

A negyedik X után a női testben számos változás zajlik le – hormonálisan, anyagcserében és érrendszeri szinten is. A legjobb, amit tehetsz, ha nem várod meg a panaszokat, hanem megelőzöd a bajt.
Kötelező szűrések – ne halogasd!
A rendszeres orvosi ellenőrzés nemcsak a betegségek korai felismerésében, hanem azok megelőzésében is kulcsszerepet játszik. A következő vizsgálatok különösen fontosak 40 éves kor felett:
Méhnyakrákszűrés (HPV-szűréssel kiegészítve): 30 éves kor felett kétévente kötelező. Fontos ahhoz, hogy időben felismerjék a rákmegelőző állapotokat.
Mammográfia: 50 éves kor felett kétévente szükséges a mellrák korai felismeréséhez.
Tüdőszűrés: 40 éves kor felett évente javasolt, hogy kiszűrjük a tüdőrákot és más légzőszervi betegségeket.
Vércukor- és koleszterinszint mérés: A cukorbetegség és a szívbetegségek megelőzése vagy felismerése érdekében fontos évente ellenőrizni.
Ajánlott szűrések – a biztonság kedvéért
Bár nem kötelezőek, az alábbi a vizsgálatok is segíthetnek a rejtett betegségek korai felismerésében:
Bőrgyógyászati szűrés: Évente egyszer érdemes ellenőriztetni a bőrt, hogy időben észrevegyék a furcsa anyajegyeket vagy bőrelváltozásokat.
Kardiológiai vizsgálat (EKG, szívultrahang): 40 éves kor felett évente ajánlott, a szív- és érrendszeri betegségek kiszűrése érdekében.
Csontritkulásszűrés: 65 éves kor felett javasolt, hogy megelőzhetőek legyenek a csonttöréseket és a csontritkulás miatti szövődményeket.
Praktikus tippek a szűrésekhez
Az alábbi tippek segíthetnek abban, hogy még tudatosabb lehess az egészséged monitorozása és megőrzése terén.
- Készíts listát! Írd össze a szükséges vizsgálatokat, mielőtt foglalj időpontokat!
- Ne halogasd! A szűrési időpontokon jelenj meg!
- Kérj segítséget! Ha nem tudod, hol végeztetheted el a vizsgálatokat, kérdezd meg háziorvosodat vagy keresd fel a helyi egészségügyi központot!
- Tudd meg, mi jár neked! Tájékozódj a biztosítód vagy munkahelyed által támogatott szűrésekről!
A szűrések nemcsak a betegségek megelőzésében és korai felismerésében, hanem a lelked megnyugtatásában is segítenek. Ne várd meg, míg a tünetek megjelennek – légy tudatos, és tedd meg még ma az első lépést az egészséged érdekében!