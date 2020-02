Megtilthatják a fejelést a focista gyerekeknek

Az elképesztő meccsterhelés komolyan veszélyezteti a legmagasabban jegyzett futballsztárok egészségét. Részletek itt.

A Glasgow-i Egyetem kutatói közel 7700 egykori profi játékos adatait elemezve kimutatták, hogy labdarúgók körében jelentősen, mintegy három és félszer gyakoribb a neurodegeneratív betegségek, illetve az azok okozta halálesetek előfordulása. Az Alzheimer-kór mintegy ötször, a motorneuron-betegség négyszer, a Parkinson-kór pedig kétszer gyakrabban érinti ezeket a sportolókat, mint az átlagos populációt. "Fontos, hogy a futball globális családja most együttesen keressen válaszokat, hogy ezáltal jobban megérthessük ezt a komplex problémát. A FA elkötelezett, hogy megtegyen mindent ennek érdekében" - fogalmazott a tanulmány megjelenésekor, 2019 októberében Greg Clarke, az angol labdarúgó-szövetség elnöke.

Korlátozna bizonyos edzésgyakorlatokat az angol FA az utánpótlás-nevelésben. Fotó: iStock

A skót FA kapcsán már januárban felreppentek olyan hírek a sajtóban, miszerint a 12 éven aluliak edzéséről száműznék a fejeléseket a kutatási eredmények ismeretében. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozna az angol szövetség is, ezáltal a két szigetországi liga lehetne az első Európában, ahol ilyen jellegű korlátozásokat vezetnek be az utánpótlás-nevelésben. A részletes javaslatok kidolgozása már decemberben elkezdődött, amelyek értelmében az U7-es (7 éven aluli) korosztálytól az U12-esig arra kérnék a csapatok edzőit, ne végeztessenek fejelőgyakorlatokat a gyerekekkel. Ezt követően vezetnék csak be ezeket a tréningelemeket, de egészen az U18-ig további korlátozásokkal, beleértve a fejelések gyakoriságát és a labda tömegét egyaránt.

Az útmutató egyelőre nem jelent meg hivatalosan, ugyanakkor az angol FA elismerte, hogy várhatóan a hónap végén véglegesítik és bevezetik az említett javaslatcsomagot.

Világbajnokok is érintettek

Érdemes megemlíteni, hogy a Glasgow-i Egyetem kutatását hosszú évek kampányolása előzte meg a Jeff Astle Alapítvány részéről. A névadó korábban tíz éven keresztül erősítette a birminghami West Bromwich Albion csapatát csatárként a 60-as, 70-es években. Demenciával küzdött, csupán 59 éves volt, amikor 2002-ben elhunyt. Saját kérésére hozták nyilvánosságra, hogy Jeff Astle betegségét a gyakori fejelés, illetve az annak következtében fellépő krónikus traumatikus enkefalopátia okozta. Nem ő az egyedüli persze, akinél hasonló problémák léptek fel, sőt. Többek között az angol válogatott máig egyetlen világbajnoki címét hozó, 1966-os világbajnoki döntő kezdőcsapatából is három játékost demenciával diagnosztizáltak később. Közülük a balhátvéd Ray Wilson 2018 májusában, a középpályás Martin Peters tavaly decemberben hunyt el.

