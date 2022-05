Járásunk is árulkodhat a szorongásról

A stressz az egyik legjelentősebb civilizációs ártalom, amely a fejlett országokban élő embereket sújtja. Hatására számos komoly betegség kialakulásának (például emésztőrendszeri betegségek vagy szívbetegség) esélye megnő, a megfelelő stresszkezelés ezért népegészségügyi érdek. Az Iflscience cikkében is közzétett tanulmány szerint már a járásunk is árulkodhat arról, milyen mértékű stressznek vagyunk kitéve.

A szorongással küzdők úgy lépkednek, mint az idősek

Azt már korábban is tudták, hogy a szorongás nyomai a mozgásban is tetten érhetőek. Ez nem is csak az emberekre igaz, sok esetben például a házi kedvencek mentális egészségét is a mozgásukat követve mérik fel. A Clarkson Egyetem hallgatói most azokat a jegyeket gyűjtötték össze, amelyek kimondottan az embereket ért szorongást jelezhetik a járás során.

A kutatásban részt vevőket arra kérték, hogy töltsenek ki egy tesztet, amellyel felmérték a szorongásuk szintjét. Ezt követően egy rövid, kétperces sétát kellett tenniük egy speciális, szenzorokkal felszerelt felületen. Ezek segítségével a lépéseik mellett az egyensúlyukat is felmérték.

Mozgásunkból a szorongás mértéke is kiolvasható. Fotó: Getty Images

Annak ellenére, hogy a résztvevők többsége fiatal és fizikailag viszonylag egészséges volt, a szorongással küzdők mozgása hasonlított azoknak az idős embereknek a járásához, akik félnek attól, hogy elesnek. Forduláskor az egyensúlyuk bizonytalanabbá vált, figyelmük pedig az átlagosnál gyakrabban irányult a lábuk közelébe, azt vizsgálva, miben akadhat az el. Fejükkel is inkább oldalirányú mozgásokat végeztek, míg a nyugodtabb és magabiztosabb embereknél inkább a vertikális fejmozgást figyelték meg járáskor.

A kutatás vezetői szerint az összegyűjtött jegyek alapján 75 százalékos pontossággal megjósolható, hogy az alanyok közül melyik szenved szorongástól. Véleményük szerint az eredmények segíthetnek abban, hogy a későbbiekben többféle mentális betegség veszélyét előre jelezzék csak a mozgás alapján.