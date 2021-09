A testedzés tulajdonképpen nem más, mint tudatosan kiváltott szellemi és fizikai stressz. Éppen emiatt nem mindegy, mit, hogyan és mennyit edzünk, mint ahogy az sem, hogy mennyi időt szánunk a pihenésre, regenerálódásra. Az optimális mennyiség függ az életkortól, testsúlytól, edzettségi szinttől és esetleges betegségektől, ezért mindenkinek ki kell tapasztalnia a megfelelő egyensúlyt. Fontos, hogy figyeljünk testünk jelzéseire, mert a túledzésnek fizikai és pszichés következményei is lehetnek.

A túledzés árulkodó jelei

A túledzés egy valóban létező jelenség, amelynek számos jele van. Az egyik ilyen a magas szívfrekvencia, vagyis az, ha a nyugalmi állapotban vagy ébredés után mért pulzusszám tartósan magasabbá válik az átlagosnál. Tapasztalható még általános izomláz vagy izomfájdalom, ízületi fájdalmak, a végtagok elnehezedése, valamint a folyamatos, szűnni nem akaró fáradtságérzet is. Ilyenkor gyakoriak azalvászavarokis.

Betegségre is utalhat az edzés utáni fokozott fáradtság. Fotó: 123rf

Jelentkezhet ingerlékenység, hangulatingadozás, depresszív tünetek, az étvágy megváltozása, - farkaséhség vagy étvágytalanság - és hirtelen testsúlygyarapodás is. Árulkodó jel az is, ha jóval tovább tart bizonyos betegségekből kigyógyulni - ennek hátterében azimmunrendszerlegyengülése áll. Ezeken kívül észlelhetjük a libidó csökkenését, a teljesítmény romlását és az alvási rutin felborulását is. Mindez a szervezetünket ért fokozott stressznek köszönhető.

Mit tegyünk ilyenkor?

Ha arra gyanakszunk, hogy túledzettük magunkat, akkor kezdjünk el mozogni, és ha 10 perc után sem érezzük azt, hogy jobban vagyunk és jól esik a sport, akkor jobb, ha abbahagyjuk a mozgást. Ha pedig a fenti tünetek közül többet is észreveszünk magunkon, akkor mindenképpen javasolt néhány napos pihenőt tartani. Emiatt semmiképp se legyen lelkifurdalásunk: kutatások igazolják, hogy akár egy hetes kihagyás után sem kell tartanunk attól, hogy csökkenni fog a teljesítményünk vagy az állóképességünk. Sőt, a pihenés hatására még javulhat is.

A leggyakoribb hibák

Mi lehet az oka annak, ha úgy jelentkeznek a túledzés jelei, hogy alapvetően nem mozogtunk sokkal többet a szokásosnál? Ilyenkor előfordulhat, hogy az alábbi hibákat követtük el.





Keveset aludtunk - Az edzés után túlzott fáradtság egyik viszonylag gyakori oka, ha nem alszunk eleget. Azalvásugyanis kulcsszerepet játszik abban, hogy milyen az energiaszintünk és a hangulatunk. Alváshiány esetén extrém fáradtsághoz vezethet, ha ugyanúgy tartjuk magunkat a megszokott edzési rutinunkhoz - különösen akkor, ha általában reggel szoktunk sportolni. A szakértők azt javasolják, hogy ha nem tudtunk időben lefeküdni, akkor reggel ne keljünk korábban csak azért, hogy edzeni tudjunk, különben az extrém fáradtság egész nap fog tartani.



Ne aggódjunk amiatt, hogy ha nem edzünk elég sokáig, akkor nem hatékony a mozgás. Napi 15-20 perc is elég lehet a fejlődéshez, ha fokozatosan emeljük a terhelést. Erről itt olvashat bővebben! Többet vállaltunk, mint amennyit bírunk - Az is fontos, hogy a mozgás intenzitását mindig az állóképességünkhöz, edzettségi szintünkhöz állítsuk be. Ha bizonytalanok vagyunk ezzel kapcsolatban, akkor kérjük szakember segítségét. Egy edzés ugyanis nemcsak akkor lehet kemény, ha komoly súlyokat emelgetünk vagy órákon keresztül kardiózunk. Egy 30 perces kocogás alatt is túledzhetjük magunkat, ha hónapok, esetleg évek óta nem mozogtunk. Ezért kulcsfontosságú a fokozatosság.



Nem ittunk eleget edzés előtt - Ha dehidratált állapotban kezdünk sportolni, az szintén extrém módon kimerítheti a szervezetet. Az izzadással ugyanis további folyadékot, valamint elektrolitokat is veszítünk. A kiszáradás ezért gyakran okoz szokatlanul erős fáradtságérzetet edzés után. Azonban nemcsak edzés előtt, hanem közben is kell inni. De egyszerre csak néhány korty folyadék bevitele javasolt: ha hirtelen túl sok vizet nyelünk, a folyadékkal megtelt gyomor miatt émelyegni kezdhetünk.



Túl keveset/túl sokat ettünk edzés előtt - Nemcsak az ivás, hanem az evés is nagyon fontos, mielőtt edzeni kezdünk. Az éhségtől ugyanis rosszullét és extrém gyengeségérzet jelentkezhet edzés után. Azonban az sem jó, ha túl sokat eszünk sportolás előtt, mert ilyenkor hányingert és kimerültséget tapasztalhatunk, illetve könnyen előfordulhat, hogy nem tudjuk végigcsinálni a tervezett edzést. Így mozgás előtt két órával már ne együnk semmi nehezet - különösen a nagyon zsíros ételeket ajánlott kerülni. Közvetlenül sportolás után azonban javasolt elfogyasztani egy kevés gyorsan felszívódó szénhidrátot és némi fehérjét.

Betegség is állhat a háttérben

Az edzés utáni fokozott fáradtság azonban valamilyen betegségre is utalhat. Előfordulhat, hogy cukorbetegség, alvási apnoé vagy valamilyen pajzsmirigyprobléma áll a háttérben. Ha egymás után többször is tapasztaljuk a fenti tüneteket, érdemes lehet orvosi kivizsgálást kérni. Különösen akkor, ha betartottuk a néhány napos pihenőt, de amikor újra mozogni kezdünk, ismét extrém módon kimerültnek érezzük magunkat.

