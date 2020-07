A lépcsőzés jobb, mint a kávézás

Az ébredés utáni kávé elfogyasztása sok embernél a reggeli rituálé részét képezi. Ettől gyorsan éberebbnek érezzük magunkat, a kávéban lévő koffein ugyanis blokkolja az ébredés késleltetésében is szerepet játszó adenozin nevű vegyületet érzékelő receptorokat az agyban. Emellett stimulálja az adrenalin termelődését is, és megemeli a vérnyomást, illetve sok kísérlet igazolta azt is, hogy már a kávé illatától is frissebbnek érezzük magunkat. A Georgia Egyetem kutatói szerint ugyanakkor a könnyed testmozgás jobban élénkíthet egy csésze feketénél!

A lépcsőzés szakemberek szerint nagyon jót tesz a szívnek, és több kalóriát égethetünk el vele, mint a kocogással. Erről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk!

A lépcsőzés jobb, mint a kávé

A tanulmányban tipikus irodai körülményeket próbáltak szimulálni, amelyekben a dolgozók órákat töltenek ülve a számítógépük előtt, és nem sok idejük és lehetőségük van átmozgatni magukat. A résztvevőket több napon keresztül vizsgálták ebben az irodai környezetben úgy, hogy bizonyos alkalmakkor koffein-, illetve placebotablettákat szedtek be, máskor pedig tíz percig fel-le sétáltak egy 30 emeletes épület lépcsőjén. Azért választották a lépcsőzést, mert ez a legtöbb irodaházban megvalósítható testmozgás időjárástól is függetlenül.

Napi néhány perc lépcsőzés is javíthatja a munkakedvet

A mozgás és a koffein hatásait különböző tesztekkel mérték fel, és összességében a mozgás sokkal hatásosabbnak bizonyult. Bár a memóriát és a figyelmet egyik sem javította számottevően, a mozgás némiképp növelte az alanyok motivációját a munkavégzésre. Úgy tűnik tehát, hogy a lépcsőzéssel járó energiaveszteségtől nemhogy rosszabbul dolgoznánk, hanem még nagyobb elánnal ülünk is neki a teendőknek.

Forrás: Daily Mail Online