Bár egészségügyileg nem ajánlott az intim területek szőrtelenítése, esztétikai és kényelmi szempontok miatt sokan élnék vele. Most a Health segítségével a különböző módszereket mutatjuk be, az előnyeiket és a hátulütőiket egyaránt.

Ritkítás

A legbiztonságosabb módszer, ha ollóval megritkítjuk a nem kívánatos szőrt. Egészségügyileg jobb, mivel nem szabadulunk meg teljesen a szőrzettől, viszont kevésbé zavaróra, esztétikusabbra igazíthatjuk. Érdemes viszont állva, egy tükör segítségével végezni, hogy minél kisebb eséllyel vágjuk meg magunkat közben.

Csipesz

A csipeszt általában pár, a bikinivonalból kilógó szőrszál esetén érdemes bevetni. Igaz, időigényes és fájdalmas lehet, de az így kitépett szőr csak hetek múlva tér vissza. Ugyanakkor óvatosan kell csinálni, nehogy a bőrünkön okozzunk sérülést. Sajnos fennáll a fertőzés, illetve a szőrbenövés esélye is.

Borotválás

A leggyorsabb, legkönnyebb és legolcsóbb módszer, ráadásul fájdalommentes is. Ilyenkor viszont a szőr maga pár nap után már láthatóan növekszik, így tartósnak nem nevezhető.

Borotválkozó habot vagy gélt érdemes használni, illetve a szőr növekedésének megfelelő irányban haladni, hogy minél inkább elkerüljük a sérüléseket. Ugyanakkor ne felejtsük el tényleg rendszeresen lecserélni az eldobható borotvákat, mivel a régebbi pengék könnyen eldeformálódnak, és könnyebben felsértik a bőrt.

Szőrtelenítő krém

A szőrtelenítő krémeket fel kell kenni a borotválandó felületre, majd 10-15 percet várni. A krémben lévő vegyszerek lebontják a szőrszálakat, amik ezután könnyen eltávolíthatók. Viszont a borotváláshoz hasonlóan pár nap alatt már láthatóan visszanőnek. Maga a módszer pedig kevésbé hatásos a szeméremnél található, vastagabb szálú szőrzetnél.

Első használat előtt 48 órával mindenképpen egy kis adagot kenjünk fel a bőrünkre, hogy időben kiderüljön, ha allergiásak vagyunk valamelyik összetevőjére. Illetve az előírt időtartamnál ne hagyjuk tovább fent a krémet, mert égési sérüléseket okozhat.

Gyantázás

A gyantázás hatásos, ugyanakkor fájdalmas és drága módszer. 2-6 héten át is kitarthat a szőrtelenség, de nem ajánlott érzékeny bőrűeknek a módszer, mert azt nagyon irritálhatja a gyanta. Ajánlott kozmetikushoz fordulni vele, mert otthon előfordulhat, hogy túlhevítjük a gyantát, ami égési sérülésekhez vezethet.

Ugyanakkor a gyantázással a legnagyobb az esélye annak, hogy szőrbenövésünk lesz, mivel ilyenkor egyenesen a szőrtüszőből tépik ki a szőrszálat. Ezek aztán könnyen begyulladhatnak, illetve fertőzésveszélyhez vezethet, ha elkezdjük piszkálni őket.

Lézeres szőrtelenítés

A lézerrel történő szőrtelenítés drága módszer, de akár évekre is eltüntetheti a szőrszálakat. Ehhez viszont általában több kezelésre is szükség van, amik kellemetlenek, vagy akár egyenesen fájdalmasak is lehetnek. Utána viszont tényleg sokáig nem kell vele foglalkozni, ha pedig vissza is tér a szőr, általában csak gyengébb és világosabb szálakkal.

